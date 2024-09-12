Свердловская область вошла в девять «грибных регионов» России

Posted 12 сентября, 13:49
Published 12 сентября, 13:49
Modified 12 сентября, 13:51
Updated 12 сентября, 13:51
Свердловские леса признаны сервисом Tutu.ru лучшими для любителей «тихой охоты». Для грибников важно в первую очередь выбирать места экологически чистые, сообщает пресс-служба сервиса.
Эксперты советуют на поиски грибов отправляться в Белоярский, Сысертский или Первоуральский район. Там можно найти грузди, рыжики и белые грибы.
Ранее жительница Свердловской области нашла в лесу редкие деликатесные грибы.