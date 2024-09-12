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Posted 12 сентября, 13:49

Published 12 сентября, 13:49

Modified 12 сентября, 13:51

Updated 12 сентября, 13:51

Свердловская область вошла в девять «грибных регионов» России

Свердловская область вошла в девять «грибных регионов» России

12 сентября 2024, 13:49
Фото: 1MI
Свердловская область признана одной из самых лучших для похода в лес за грибами.

Свердловские леса признаны сервисом Tutu.ru лучшими для любителей «тихой охоты». Для грибников важно в первую очередь выбирать места экологически чистые, сообщает пресс-служба сервиса.

Эксперты советуют на поиски грибов отправляться в Белоярский, Сысертский или Первоуральский район. Там можно найти грузди, рыжики и белые грибы.

Ранее жительница Свердловской области нашла в лесу редкие деликатесные грибы.

В Свердловской области стали чаще находить краснокнижные грибы
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#Екатерина Смирнова#Общество#Экология#Природа#Екатеринбург#Грибник#Гриб
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