Так мышей вы еще не ловили: самые необычные способы избавиться от грызунов на даче

Также опытные дачники подметили, что грызуны ненавидят запах паленой шерсти — кошачьей, собачьей или овечьей. Достаточно поджечь пучок шерсти в помещении, откуда вы хотите выгнать грызунов, и они сбегут сломя голову. Правда, в этом способе есть и свои минусы: процедуру придется повторять время от времени — примерно раз в 2-3 недели, к тому же запах паленой шерсти очень стойкий и сильный, так что и у человека будет желание заткнуть нос и не дышать. Но зато он прекрасно подходит тем семьям, которые ездят на дачу «набегами» и не хотят каждый раз убирать мышиные катышки.