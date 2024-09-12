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Posted 12 сентября, 13:46

Published 12 сентября, 13:46

Modified 12 сентября, 13:48

Updated 12 сентября, 13:48

Так мышей вы еще не ловили: самые необычные способы избавиться от грызунов на даче

Так мышей вы еще не ловили: самые необычные способы избавиться от грызунов на даче

12 сентября 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Мыши — весьма неприятное явление на загородных дачах. Эти грызуны не только переносят множество опасных для человека болезней, но и буквально пожирают с трудом выращенный урожай. Традиционные способы с отравой и мышеловками подходят не всем. Хорошо, что есть и другие методы борьбы.

Мыши являются переносчиками лептоспироза, хантавируса, сальмонеллеза и других крайне неприятных инфекций. Контакт с мышиной мочой, фекалиями или слюной может привести к заражению. Они способны грызть мебель, провода, строительные материалы, что может привести не только к порче вещей, но и к коротким замыканиям и даже пожарам. Мыши активно ищут пищу, проникать в кладовки и погреба, грызут упаковки с продуктами и загрязняют их своими выделениями. К тому же они размножаются прямо-таки рекордными темпами. Одним словом, эти грызуны являются сущим наказанием для любого дачника.

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Обычно россияне пользуются такими привычными средствами, как мышеловки, отравленные приманки или ультразвуковые отпугиватели. Но применять эти средства возможно не в каждом доме. Например, мышеловки и отраву нельзя использовать в домах, где есть маленькие дети и домашние животные. А ультразвук, по некоторым данным, может быть опасен для человека. Подписчики портала forumhouse.ru поделились необычными методами уничтожения грызунов.

Собаки и ежи вместо кошки

Некоторые семьи не могут завести кошку из-за того, что ее шерсть является сильным аллергеном. Но, оказывается, что некоторые породы собак являются прекрасными мышеловами. Например, чудеса ловкости при охоте на грызунов демонстрируют таксы. Также с задачей прекрасно справляются джек-рассел-терьеры, цвергпинчеры, фокстерьеры и некоторые другие породы.

Если вы не хотите заводить собаку из-за больших хлопот по ее содержанию, можно попробовать привлечь на участок ежей.

— Ежики действительно помогают. С тех пор как завелись за участком в кустах — мышек-полевок нет. Правда, их было не очень много, но все-таки следы их деятельности на огороде были заметны, — рассказала одна из подписчиц.

Чтобы ежики выбрали именно ваш дом, попробуйте привлечь их лакомством — мясом или сыром. Также на мышей весьма эффективно охотятся ужи, но присутствие змеи рядом — пусть и неядовитой — вряд ли понравится людям.

Растения-отпугиватели

Мыши не выносят запах мяты, лаванды и пижмы, поэтому можно разложить пучки с травой по всему дому и в погребе. Постепенно они будут высыхать, однако сушеные растения тоже достаточно сильно пахнут.

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Другой способ — посадить кусты с перечной мятой, пижмой или лавандой по периметру участка. Скорее всего, надоедливые грызуны не захотят штурмовать эту преграду и сбегут.

Кроме мяты отвадить мышей от дачи помогает бузина. Но сажать нужно не сортовую, а самую обычную — красную и вонючую. Этот запах, по всей видимости, вызывает у мелких вредителей головную боль, поэтому они добровольно покидают участок.

Использованный кошачий наполнитель

Еще один весьма не тривиальный способ борьбы с грызунами. Все мы хорошо знаем, как сильно и неприятно пахнет кошачья моча. Если передержать и вовремя не выбросить наполнитель из лотка, то густое амбре распространяется по всему дому. Представьте, если так на запах кошки реагирует человек с его весьма слабым обонянием, то что должны чувствовать бедные мыши?

Мыши способны сгрызть и переварить даже совершенно не съедобные вещи — матрасы, мыло, деревянную мебельМыши способны сгрызть и переварить даже совершенно не съедобные вещи — матрасы, мыло, деревянную мебель
Фото: 1MI. Мыши способны сгрызть и переварить даже совершенно не съедобные вещи — матрасы, мыло, деревянную мебель
У меня от напасти в доме и в саду одна панацея — кошачий мокрый наполнитель. Осенью оставляла в доме по углам на газетке, вчера тщательно проверила — даже ни одного мышиного экскремента не нашла, как первый показатель того, что они все же заходили в дом, — поделилась лайфхаком еще одна дачница.

Запах паленой шерсти

Также опытные дачники подметили, что грызуны ненавидят запах паленой шерсти — кошачьей, собачьей или овечьей. Достаточно поджечь пучок шерсти в помещении, откуда вы хотите выгнать грызунов, и они сбегут сломя голову. Правда, в этом способе есть и свои минусы: процедуру придется повторять время от времени — примерно раз в 2-3 недели, к тому же запах паленой шерсти очень стойкий и сильный, так что и у человека будет желание заткнуть нос и не дышать. Но зато он прекрасно подходит тем семьям, которые ездят на дачу «набегами» и не хотят каждый раз убирать мышиные катышки.

Ранее эксперты рассказали, какие растения можно посадить на даче осенью.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Природа#Мыши#Дача#Грызуны#Борьба#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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