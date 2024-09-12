Так мышей вы еще не ловили: самые необычные способы избавиться от грызунов на даче

Posted 12 сентября, 13:46
Published 12 сентября, 13:46
Modified 12 сентября, 13:48
Updated 12 сентября, 13:48
Мыши являются переносчиками лептоспироза, хантавируса, сальмонеллеза и других крайне неприятных инфекций. Контакт с мышиной мочой, фекалиями или слюной может привести к заражению. Они способны грызть мебель, провода, строительные материалы, что может привести не только к порче вещей, но и к коротким замыканиям и даже пожарам. Мыши активно ищут пищу, проникать в кладовки и погреба, грызут упаковки с продуктами и загрязняют их своими выделениями. К тому же они размножаются прямо-таки рекордными темпами. Одним словом, эти грызуны являются сущим наказанием для любого дачника.
Обычно россияне пользуются такими привычными средствами, как мышеловки, отравленные приманки или ультразвуковые отпугиватели. Но применять эти средства возможно не в каждом доме. Например, мышеловки и отраву нельзя использовать в домах, где есть маленькие дети и домашние животные. А ультразвук, по некоторым данным, может быть опасен для человека. Подписчики портала forumhouse.ru поделились необычными методами уничтожения грызунов.
Некоторые семьи не могут завести кошку из-за того, что ее шерсть является сильным аллергеном. Но, оказывается, что некоторые породы собак являются прекрасными мышеловами. Например, чудеса ловкости при охоте на грызунов демонстрируют таксы. Также с задачей прекрасно справляются джек-рассел-терьеры, цвергпинчеры, фокстерьеры и некоторые другие породы.
Если вы не хотите заводить собаку из-за больших хлопот по ее содержанию, можно попробовать привлечь на участок ежей.
— Ежики действительно помогают. С тех пор как завелись за участком в кустах — мышек-полевок нет. Правда, их было не очень много, но все-таки следы их деятельности на огороде были заметны, — рассказала одна из подписчиц.
Чтобы ежики выбрали именно ваш дом, попробуйте привлечь их лакомством — мясом или сыром. Также на мышей весьма эффективно охотятся ужи, но присутствие змеи рядом — пусть и неядовитой — вряд ли понравится людям.
Мыши не выносят запах мяты, лаванды и пижмы, поэтому можно разложить пучки с травой по всему дому и в погребе. Постепенно они будут высыхать, однако сушеные растения тоже достаточно сильно пахнут.
Другой способ — посадить кусты с перечной мятой, пижмой или лавандой по периметру участка. Скорее всего, надоедливые грызуны не захотят штурмовать эту преграду и сбегут.
Кроме мяты отвадить мышей от дачи помогает бузина. Но сажать нужно не сортовую, а самую обычную — красную и вонючую. Этот запах, по всей видимости, вызывает у мелких вредителей головную боль, поэтому они добровольно покидают участок.
Еще один весьма не тривиальный способ борьбы с грызунами. Все мы хорошо знаем, как сильно и неприятно пахнет кошачья моча. Если передержать и вовремя не выбросить наполнитель из лотка, то густое амбре распространяется по всему дому. Представьте, если так на запах кошки реагирует человек с его весьма слабым обонянием, то что должны чувствовать бедные мыши?
У меня от напасти в доме и в саду одна панацея — кошачий мокрый наполнитель. Осенью оставляла в доме по углам на газетке, вчера тщательно проверила — даже ни одного мышиного экскремента не нашла, как первый показатель того, что они все же заходили в дом, — поделилась лайфхаком еще одна дачница.
Также опытные дачники подметили, что грызуны ненавидят запах паленой шерсти — кошачьей, собачьей или овечьей. Достаточно поджечь пучок шерсти в помещении, откуда вы хотите выгнать грызунов, и они сбегут сломя голову. Правда, в этом способе есть и свои минусы: процедуру придется повторять время от времени — примерно раз в 2-3 недели, к тому же запах паленой шерсти очень стойкий и сильный, так что и у человека будет желание заткнуть нос и не дышать. Но зато он прекрасно подходит тем семьям, которые ездят на дачу «набегами» и не хотят каждый раз убирать мышиные катышки.
Ранее эксперты рассказали, какие растения можно посадить на даче осенью.