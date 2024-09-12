tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 09:41

Published 12 сентября, 09:41

Modified 12 сентября, 09:43

Updated 12 сентября, 09:43

Торговый центр-долгострой откроется в Нижнем Тагиле меньше чем через год

Точно откроется? ТЦ на 37 тысяч квадратов хотят запустить в Тагиле к лету 2025 года

12 сентября 2024, 09:41
Фото: tagilcity.ru

Торговый центр-долгострой откроется в Нижнем Тагиле меньше чем через год

Торговый центр на улице Космонавтов, расположенный на стыке Выи и Красного Камня, откроется к весне-лету 2025 года. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали представители ТЦ. Ранее его запуск неоднократно переносился.

Благоустройство прилегающей территории на объекте закончено, сообщили в ТЦ. В настоящее время проводятся работы по отделке помещений. Процесс затянулся и на то есть причины, сообщили в «Парке».

Внутри ТЦ идут финальные работы по отделке помещений, сроки увеличились из-за сложности закупки планируемых материалов и оборудования, а также изменения курса валют, — рассказали редакции TagilCity.ru представители ТЦ.

Арендаторы уже набраны. Как оказалось, даже образовалась очередь из желающих, однако мест больше нет. Как удалось выяснить редакции, также был определен фитнес-клуб, об обязательном наличии которого сообщается на сайте: его выбрали из трех региональных и федеральных игроков.

Закончат не раньше сентября 2024: в Нижнем Тагиле законсервировали недостроенный ТЦ
Узнать подробнее

Напомним, запуск площадей ТЦ переносился не один раз. Обещанного открытия летом 2022 года не случилось, как не случилось его и в начале 2023 года и весной 2024-го. Объект весной 2023 года был выставлен на продажу за 1,5 миллиарда рублей.

#Юлия Мамонтова#Бизнес#Нижний Тагил#Свердловская область#Строительство#Открытие#Торговый центр#Долгострой#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное