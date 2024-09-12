Точно откроется? ТЦ на 37 тысяч квадратов хотят запустить в Тагиле к лету 2025 года

Posted 12 сентября, 09:41
Published 12 сентября, 09:41
Modified 12 сентября, 09:43
Updated 12 сентября, 09:43
Благоустройство прилегающей территории на объекте закончено, сообщили в ТЦ. В настоящее время проводятся работы по отделке помещений. Процесс затянулся и на то есть причины, сообщили в «Парке».
Внутри ТЦ идут финальные работы по отделке помещений, сроки увеличились из-за сложности закупки планируемых материалов и оборудования, а также изменения курса валют, — рассказали редакции TagilCity.ru представители ТЦ.
Арендаторы уже набраны. Как оказалось, даже образовалась очередь из желающих, однако мест больше нет. Как удалось выяснить редакции, также был определен фитнес-клуб, об обязательном наличии которого сообщается на сайте: его выбрали из трех региональных и федеральных игроков.
Напомним, запуск площадей ТЦ переносился не один раз. Обещанного открытия летом 2022 года не случилось, как не случилось его и в начале 2023 года и весной 2024-го. Объект весной 2023 года был выставлен на продажу за 1,5 миллиарда рублей.