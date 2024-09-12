Точно откроется? ТЦ на 37 тысяч квадратов хотят запустить в Тагиле к лету 2025 года

Арендаторы уже набраны. Как оказалось, даже образовалась очередь из желающих, однако мест больше нет. Как удалось выяснить редакции, также был определен фитнес-клуб, об обязательном наличии которого сообщается на сайте: его выбрали из трех региональных и федеральных игроков.