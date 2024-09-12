Топ-5 не самых обычных памятников Нижнего Тагила по версии TagilCity.ru

Posted 12 сентября, 09:23
Published 12 сентября, 09:23
Modified 12 сентября, 09:25
Updated 12 сентября, 09:25
В Нижнем Тагиле есть, на что посмотреть. Город с богатой историей и культурой, который хранит множество исторических памятников и достопримечательностей. Среди них — «Дом народного творчества», являющийся уникальным образцом деревянного зодчества, «Музей бронетанковой техники», где можно увидеть уникальные образцы военной техники, «Музей природы и экологии», собравший уникальные коллекции растений и животных, а также множество парков и скверов, включая парк имени Черепанова, предлагающий множество развлечений для детей и взрослых. Кроме того, в городе расположены такие достопримечательности, как Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», «Башня на Лисьей горе», «Историко-краеведческий музей», «Музей подносного промысла» и другие.
Все эти места и памятники давно и широко известны. О некоторых из них знают далеко за пределами Нижнего Тагила, а в случае нескольких достопримечательностей — так вообще за пределами России. В этой статье мы расскажем об одних из самых свежих работ уральских художников и о не самых обычных памятниках Нижнего Тагила. Увидим, какие памятники еще не оставили в памяти тагильчан свой твердый след.
Памятник в Нижнем Тагиле был открыт в 2015 году, находится он на Зеленом бульваре, по улице Ленина. Сотворил памятник скульптор из Невьянска Валерий Баталов.
Согласно распространенной легенде, Ефим Артамонов из Нижнего Тагила изобрел первый велосипед в 1801 году. Он создал деревянный двухколесный велосипед с металлическими ободьями колес и железными осями.
Из-за плохого сцепления с дорогой велосипед издавал громкий шум, кроме того, в конструкции отсутствовала амортизационная система, за что его называли «костотряс». Считается, что он проехал на своем изобретении от Урала до Москвы, чтобы продемонстрировать его императору Александру I, и якобы получил от него 25 рублей.
Однако у этой истории есть и другая сторона. Некоторые историки считают ее мифом, и нет никаких документальных подтверждений того, что Артамонов действительно создал велосипед. На самом деле, первые велосипеды были созданы гораздо позже, в середине XIX века, а их конструкция сильно отличалась от той, которую приписывают Артамонову.
Во многих городах по всему миру есть свои скульптурные композиции, посвященные книгам, писателям и их героям. Но если книги никто не читает, то они становятся просто стопкой бумаг, годной лишь на растопку. Именно поэтому читатель, как и сам автор или книга, заслуживает, чтобы его увековечили в памяти. В Нижем Тагиле такая достопримечательность есть.
Находится скульптура в Театральном сквере рядом с Центральной библиотекой города. В экспозиции «Читатели» на скамейке сидят двое людей, один молодой с электронной книгой или планшетом, другой пожилой — с бумажной книгой. В год установки памятника в библиотеке проходил конкурс, тагильчанам предложили раскрыть тайну, кто же эти люди.
Конкурс длился 6 месяцев, и теории выдвигались самые разные, от самых банальных — дедушка и внук, до крайне необычных, что якобы пожилой мужчина — ветеран ВОВ, а молодой — американский шпион.
Глубоко в саду Нижнетагильского музея искусств с 2007 года, поджав под себя ноги и склонив голову к плечу, на пьедестале разместилась скульптура «Муза». Автором памятника является скульптор Олег Подольский.
Вообще фигура была создана еще в 1995 году и до этого стояла на проспекте Вагоностроителей. Но, к сожалению, не все тагильчане разделяют любовь к искусству и понимают его. Неизвестные несколько раз крали фигуру. В итоге администрация города приняла решение о переезде «Музы».
В 2009 году напротив Нижнетагильского музея изобразительных искусств появилась скульптура «Ангел Скепсис», созданная мастером Александром Ивановым.
Тагильчане дали свое имя скульптуре, назвали его «Гошей». Более того, когда открывали памятник, скульптор Александр получил в подарок «свидетельство о рождении», в котором было указано имя Гоша.
По задумке автора, ангелы бродят среди людей. А «Городской ангел Скепсис» по своему образу как раз очень близок к простому человеческому.
В 2017 году на перекрестке улиц проспект Огаркова и Ленина в севере «Пионерский» бал установлена скульптура «Тагильский рабочий» за авторством Шуры Шестакова. Сам автор не тагильчанин, родом из города Березовский.
Памятник стоит аккурат напротив редакции «Тагильский рабочий», старейшей газеты города. Первый выпуск газеты состоялся в 1906 году.
Это далеко не все арт-объекты в Нижнем Тагиле. Здесь всегда можно найти что-то новое и интересное для себя, независимо от того, какой именно тематикой интересуетесь. Город ждет своих гостей и готов предложить им множество увлекательных и познавательных экскурсий, а также необычных, а порой неоднозначных, но очень интересных памятников.