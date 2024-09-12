Топ-5 не самых обычных памятников Нижнего Тагила по версии TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле есть, на что посмотреть. Город с богатой историей и культурой, который хранит множество исторических памятников и достопримечательностей. Среди них — «Дом народного творчества», являющийся уникальным образцом деревянного зодчества, «Музей бронетанковой техники», где можно увидеть уникальные образцы военной техники, «Музей природы и экологии», собравший уникальные коллекции растений и животных, а также множество парков и скверов, включая парк имени Черепанова, предлагающий множество развлечений для детей и взрослых. Кроме того, в городе расположены такие достопримечательности, как Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», «Башня на Лисьей горе», «Историко-краеведческий музей», «Музей подносного промысла» и другие.