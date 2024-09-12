Учительница в Нижнем Тагиле выгнала с урока ученицу и добилась отмены выговора

Posted 12 сентября, 08:35
Published 12 сентября, 08:35
Modified 12 сентября, 08:37
Updated 12 сентября, 08:37
Педагог во время урока взяла девочку за руку и вытолкнула ее в коридор. Остальные ученики, по словам директора школы, были в шоке от произошедшего, а родители возмутились этой ситуацией. Учительнице объявили выговор, пишет «КП-Екатеринбург».
Весной 2024 года сотрудница школы обратилась в суд с иском к школе, потребовав отмены выговора. Суд удовлетворил требование и выговор был отменен. Также учительница пыталась взыскать через суд более 15 тысяч рублей, которые ей не выплатили в декабре и январе, а также 100 тысяч в качестве компенсации. Эти иски не были удовлетворены.
Напомним, 3 сентября 2024 года в Арамиле няня в детском саду наступила на ногу ребенка, а затем ударила его по лицу. После этого в садике началась проверка и сотрудницу отстранили от работы.