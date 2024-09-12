Учительница в Нижнем Тагиле выгнала с урока ученицу и добилась отмены выговора

Весной 2024 года сотрудница школы обратилась в суд с иском к школе, потребовав отмены выговора. Суд удовлетворил требование и выговор был отменен. Также учительница пыталась взыскать через суд более 15 тысяч рублей, которые ей не выплатили в декабре и январе, а также 100 тысяч в качестве компенсации. Эти иски не были удовлетворены.