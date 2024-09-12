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Posted 12 сентября, 06:12

Published 12 сентября, 06:12

Modified 12 сентября, 06:14

Updated 12 сентября, 06:14

В Екатеринбурге двое молодых людей избили мужчину на улице Ухтомской

В Екатеринбурге двое молодых людей напали на мужчину во дворе многоквартирного дома

12 сентября 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге двое молодых людей избили мужчину на улице Ухтомской

В Екатеринбурге двое неизвестных напали на мужчину во дворе многоквартирного дома. Мужчина сидел и курил, когда молодые люди стали его избивать.

Инцидент произошел на улице Ухтомская, во дворе дома №47.

На камеру видеонаблюдения, расположенную у подъезда данного дома, попал момент нападения.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Злой Екатеринбург», видно, как двое неизвестных в спортивных костюмах быстро подходят к мужчине. Он в это время курит. Нападавшие роняют его на землю и пинают ногами.

Причина произошедшего не известна.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Драка#Побои#Екатеринбург#Инцидент
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