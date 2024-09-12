В Екатеринбурге двое молодых людей напали на мужчину во дворе многоквартирного дома

Posted 12 сентября, 06:12
Published 12 сентября, 06:12
Modified 12 сентября, 06:14
Updated 12 сентября, 06:14
Инцидент произошел на улице Ухтомская, во дворе дома №47.
На камеру видеонаблюдения, расположенную у подъезда данного дома, попал момент нападения.
На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Злой Екатеринбург», видно, как двое неизвестных в спортивных костюмах быстро подходят к мужчине. Он в это время курит. Нападавшие роняют его на землю и пинают ногами.
Причина произошедшего не известна.
Ранее в Екатеринбурге женщина напала на фельдшера скорой помощи.