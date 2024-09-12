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Posted 12 сентября, 08:04

Published 12 сентября, 08:04

Modified 12 сентября, 08:06

Updated 12 сентября, 08:06

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину-паркуриста с наркотиками

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину-паркуриста с наркотиками

12 сентября 2024, 08:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полицейские заметили странного мужчину, который при виде силовиков попытался залезть на гараж, оказалось, что у него с собой наркотики.

12 сентября стало известно о мужчине-паркуристе, который при виде полицейских попытался залезть на гараж, однако неудачно. Силовиков такое поведение смутило и они задержали мужчину.

В отделении его обыскали и обнаружили пакетик с неизвестным порошком. По словам мужчины, нашел он этот пакетик случайно. Свою попытку залезть на гараж объяснил тем, что испугался правоохранителей, сообщают в пресс-службе МВД.

Таинственное вещество отправили на экспертизу, после которой будет ясно, какое наказание грозит задержанному.

Напомним, что в Екатеринбурге задержали пьяного мигранта-наркоторговца.

В Екатеринбурге задержали молодого человека с наркотиками
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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Задержание#Наркотики#Екатеринбург
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