В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину-паркуриста с наркотиками

Posted 12 сентября, 08:04
Published 12 сентября, 08:04
Modified 12 сентября, 08:06
Updated 12 сентября, 08:06
12 сентября стало известно о мужчине-паркуристе, который при виде полицейских попытался залезть на гараж, однако неудачно. Силовиков такое поведение смутило и они задержали мужчину.
В отделении его обыскали и обнаружили пакетик с неизвестным порошком. По словам мужчины, нашел он этот пакетик случайно. Свою попытку залезть на гараж объяснил тем, что испугался правоохранителей, сообщают в пресс-службе МВД.
Таинственное вещество отправили на экспертизу, после которой будет ясно, какое наказание грозит задержанному.
Напомним, что в Екатеринбурге задержали пьяного мигранта-наркоторговца.