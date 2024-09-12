В Екатеринбурге провели облаву по поиску нелегальных мигрантов у склада Ozon

Posted 12 сентября, 12:18
Published 12 сентября, 12:18
Modified 12 сентября, 12:20
Updated 12 сентября, 12:20
В ходе очередного рейда силовики задержали более 50 граждан из СНГ и Африки.
В этот раз облаву на нелегальных мигрантов, а также на иностранцев, которые нарушают законодательство РФ, провели около склада популярной интернет-площадки. Об этом сообщает telegram-канал «Дно Исети».
Однако в пресс-службе полиции заявили, что не принимали участие в данной операции. В ФСБ пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее на крупном свердловском хлебозаводе силовики искали нелегальных мигрантов.