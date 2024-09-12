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Posted 12 сентября, 12:18

Published 12 сентября, 12:18

Modified 12 сентября, 12:20

Updated 12 сентября, 12:20

В Екатеринбурге провели облаву по поиску нелегальных мигрантов у склада Ozon

В Екатеринбурге провели облаву по поиску нелегальных мигрантов у склада Ozon

12 сентября 2024, 12:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили облаву на мигрантов. Рейд проходил около склада Ozon.

В ходе очередного рейда силовики задержали более 50 граждан из СНГ и Африки.

В этот раз облаву на нелегальных мигрантов, а также на иностранцев, которые нарушают законодательство РФ, провели около склада популярной интернет-площадки. Об этом сообщает telegram-канал «Дно Исети».

Однако в пресс-службе полиции заявили, что не принимали участие в данной операции. В ФСБ пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее на крупном свердловском хлебозаводе силовики искали нелегальных мигрантов.

В Екатеринбурге провели очередной рейд по поиску нелегальных мигрантов
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Рейд#Склад#Нелегальный мигрант#Екатеринбург#Инцидент
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