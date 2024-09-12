tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 14:42

Published 12 сентября, 14:42

Modified 12 сентября, 14:44

Updated 12 сентября, 14:44

В Екатеринбурге рабочий насмерть разбился после падения с люльки

В Екатеринбурге рабочий сорвался с строительной люльки

12 сентября 2024, 14:42
Фото: 1MI

В Екатеринбурге рабочий насмерть разбился после падения с люльки

В Екатеринбурге в районе Уктуса на стройке рабочий выпал из строительного подъемника и разбился насмерть.

Инцидент произошел вечером 12 сентября на улице Молодогвардейцев в районе Уктуса. Во время строительных работ на новостройке один из тросов подъемника оборвался, и 49-летний мужчина улетел вниз, сообщают в пресс-службе СК Свердловской области.

Следственный комитет и прокуратура начали проверки. Силовики проверят, как хорошо соблюдались требования охраны труда и техники безопасности на стройке.

Напомним, что 4 сентября на стройке развязки у «Калины» в Екатеринбурге рабочему раздавило голову.

Строителя в Свердловской области приговорили к 15 годам за убийство, кражу и угон
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге очевидцы рассказали о хлопке на ВИЗеВ Нижнем Тагиле на НТМК загорелся газ в доменной печиВ Екатеринбурге следователи начали проверку после падения девочки с качели
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Травма#Прокуратура#Свердловская область#Полиция#Рабочий#Гибель#ЧП#Следователи#Стройка#СК РФ#Производственная травма#Гибель человека#18+#Екатеринбург#Инцидент#СК
Подпишитесь
Популярное