В Екатеринбурге рабочий сорвался с строительной люльки

Posted 12 сентября, 14:42
Published 12 сентября, 14:42
Modified 12 сентября, 14:44
Updated 12 сентября, 14:44
Инцидент произошел вечером 12 сентября на улице Молодогвардейцев в районе Уктуса. Во время строительных работ на новостройке один из тросов подъемника оборвался, и 49-летний мужчина улетел вниз, сообщают в пресс-службе СК Свердловской области.
Следственный комитет и прокуратура начали проверки. Силовики проверят, как хорошо соблюдались требования охраны труда и техники безопасности на стройке.
Напомним, что 4 сентября на стройке развязки у «Калины» в Екатеринбурге рабочему раздавило голову.