В Екатеринбурге рабочий сорвался с строительной люльки

Инцидент произошел вечером 12 сентября на улице Молодогвардейцев в районе Уктуса. Во время строительных работ на новостройке один из тросов подъемника оборвался, и 49-летний мужчина улетел вниз, сообщают в пресс-службе СК Свердловской области.