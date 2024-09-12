В Екатеринбурге силовики нагрянули в мигрантское общежитие

Posted 12 сентября, 10:09
Published 12 сентября, 10:09
Modified 12 сентября, 10:11
Updated 12 сентября, 10:11
Рано утром 12 сентября силовики нагрянули в общежитие, где массово живут трудовые мигранты. Полицейские вывели всех жителей на улицу, погрузили в автобус и увезли в участок, пишет URA.RU.
В МВД сообщили лишь о том, что это простое профилактическое мероприятие. Сколько всего человек попало в участок и сколько из них оказалось нелегалами — неизвестно.
Напомним, в районе Сортировки в Екатеринбурге силовики регулярно проверяют мигрантов. Последняя проверка на момент публикации была 22 августа 2024 года.