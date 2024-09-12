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Posted 12 сентября, 10:09

Published 12 сентября, 10:09

Modified 12 сентября, 10:11

Updated 12 сентября, 10:11

В Екатеринбурге силовики нагрянули в мигрантское общежитие

В Екатеринбурге силовики нагрянули в мигрантское общежитие

12 сентября 2024, 10:09
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге в районе аэропорта Кольцово силовики нагрянули в мигрантское общежитие.

Рано утром 12 сентября силовики нагрянули в общежитие, где массово живут трудовые мигранты. Полицейские вывели всех жителей на улицу, погрузили в автобус и увезли в участок, пишет URA.RU.

В МВД сообщили лишь о том, что это простое профилактическое мероприятие. Сколько всего человек попало в участок и сколько из них оказалось нелегалами — неизвестно.

Напомним, в районе Сортировки в Екатеринбурге силовики регулярно проверяют мигрантов. Последняя проверка на момент публикации была 22 августа 2024 года.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Полиция#Кольцово#Мигранты#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Облава#Нелегальные мигранты
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