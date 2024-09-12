В Екатеринбурге усадьба Переяславцева стала ЗАГСом

Перед открытием усадьбу три года реставрировали. Пришлось заменить крышу и несущие конструкции, сделать вентиляцию и отопление. Архитекторы при реставрации постарались сохранить старинную отделку. На ремонт здания ушло 160 миллионов рублей, пишет пресс-служба администрации города.