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Posted 12 сентября, 13:15

Published 12 сентября, 13:15

Modified 12 сентября, 13:18

Updated 12 сентября, 13:18

В Екатеринбурге усадьба Переяславцева стала ЗАГСом

В Екатеринбурге усадьба Переяславцева стала ЗАГСом

12 сентября 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
В старинной усадьбе в центре Екатеринбурга открыли новый ЗАГС.

Открытие нового ЗАГСа состоялось 12 сентября. Соединять любящие сердца теперь будут в усадьбе ротмистра Переяславцева.

Здание располагается на улице Карла Либкнехта, 3.

Это единственный в столице Урала «Дворец бракосочетания», который разместился в старинном строении.

Перед открытием усадьбу три года реставрировали. Пришлось заменить крышу и несущие конструкции, сделать вентиляцию и отопление. Архитекторы при реставрации постарались сохранить старинную отделку. На ремонт здания ушло 160 миллионов рублей, пишет пресс-служба администрации города.

Ранее была названа причина закрытия Тагилстроевского отдела ЗАГС в Нижнем Тагиле.

В Екатеринбурге почти 140 миллионов потратят на реставрацию старинного особняка
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#Екатерина Смирнова#Общество#Свадьба#Реставрация#ЗАГС#Екатеринбург
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