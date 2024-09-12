В Екатеринбурге усадьба Переяславцева стала ЗАГСом

Posted 12 сентября, 13:15
Published 12 сентября, 13:15
Modified 12 сентября, 13:18
Updated 12 сентября, 13:18
Открытие нового ЗАГСа состоялось 12 сентября. Соединять любящие сердца теперь будут в усадьбе ротмистра Переяславцева.
Здание располагается на улице Карла Либкнехта, 3.
Это единственный в столице Урала «Дворец бракосочетания», который разместился в старинном строении.
Перед открытием усадьбу три года реставрировали. Пришлось заменить крышу и несущие конструкции, сделать вентиляцию и отопление. Архитекторы при реставрации постарались сохранить старинную отделку. На ремонт здания ушло 160 миллионов рублей, пишет пресс-служба администрации города.
Ранее была названа причина закрытия Тагилстроевского отдела ЗАГС в Нижнем Тагиле.