tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 11:52

Published 12 сентября, 11:52

Modified 12 сентября, 11:54

Updated 12 сентября, 11:54

В Екатеринбурге уволился статусный начальник полиции

В Екатеринбурге уволился статусный начальник полиции

12 сентября 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге, по данным некоторых источников, уволился статусный начальник 11 отдела полиции.

Глава МВД Екатеринбурга Максим Метелица попросил начальника 11 отдела полиции Алексея Праведникова написать заявление по собственному желанию, пишет URA.RU.

Претензий к Праведникову были давно, однако ситуация с облавой на мигрантов-торговцев на Сортировке стала последней каплей.

Журналисты связались с пресс-службой МВД, однако там заявили, что данные факты не соответствуют реальности.

Напомним, что в Нижнем Тагиле уволенный сотрудник ГАИ пытается вернуться на работу через суд.

В Екатеринбурге бывший начальник полиции устраивается в мэрию
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге полицейские извинились перед отцом Миши БахтинаВ Екатеринбурге силовики нагрянули в мигрантское общежитиеВ Екатеринбурге женщина получила взятку 800 тысяч от поставщиков детского питания
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Полиция#Увольнение#МВД#Начальник#Отдел полиции#Отделение полиции#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное