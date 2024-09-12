В Екатеринбурге уволился статусный начальник полиции

Posted 12 сентября, 11:52
Published 12 сентября, 11:52
Modified 12 сентября, 11:54
Updated 12 сентября, 11:54
Глава МВД Екатеринбурга Максим Метелица попросил начальника 11 отдела полиции Алексея Праведникова написать заявление по собственному желанию, пишет URA.RU.
Претензий к Праведникову были давно, однако ситуация с облавой на мигрантов-торговцев на Сортировке стала последней каплей.
Журналисты связались с пресс-службой МВД, однако там заявили, что данные факты не соответствуют реальности.
Напомним, что в Нижнем Тагиле уволенный сотрудник ГАИ пытается вернуться на работу через суд.