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Posted 12 сентября, 15:44

Published 12 сентября, 15:44

Modified 12 сентября, 15:46

Updated 12 сентября, 15:46

По Екатеринбургу промчался дымящийся автобус-призрак

В Екатеринбурге водитель возил пассажиров в дымящемся автобусе

12 сентября 2024, 15:44
Фото: Изображение Midjourney

По Екатеринбургу промчался дымящийся автобус-призрак

В четверг, 12 сентября, жители Екатеринбурга в районе метро «Ботаническая» заметили автобусах в клубах дыма с людьми в салоне.

Автобус в клубах белого дыма ехал по дороге на довольно большой скорости, сообщил Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на свидетелей инцидента.

Люди рассказали, что после того, как автобус пролетел по шоссе на Щербакова, вся улица оказалась окутана серым дымом.

При этом в салоне красного автобуса были пассажиры. Екатеринбуржцы в комментариях предположили, что у транспортного средства могут быть серьезные неполадки в топливной системе.

Представители «Гортранса» и МЧС ситуацию пока не комментировали.

Ранее жители микрорайона Новокольцовский пожаловались на плохую работу транспорта.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Автобус#Пассажиры#Дым#Екатеринбург#Технические неполадки
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