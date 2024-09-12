В Екатеринбурге водитель возил пассажиров в дымящемся автобусе

Posted 12 сентября, 15:44
Published 12 сентября, 15:44
Modified 12 сентября, 15:46
Updated 12 сентября, 15:46
Автобус в клубах белого дыма ехал по дороге на довольно большой скорости, сообщил Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на свидетелей инцидента.
Люди рассказали, что после того, как автобус пролетел по шоссе на Щербакова, вся улица оказалась окутана серым дымом.
При этом в салоне красного автобуса были пассажиры. Екатеринбуржцы в комментариях предположили, что у транспортного средства могут быть серьезные неполадки в топливной системе.
Представители «Гортранса» и МЧС ситуацию пока не комментировали.
Ранее жители микрорайона Новокольцовский пожаловались на плохую работу транспорта.