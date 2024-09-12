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Posted 12 сентября, 16:02

Published 12 сентября, 16:02

Modified 12 сентября, 16:04

Updated 12 сентября, 16:04

В Екатеринбург приехал знаменитый путешественник-мотоциклист из Индии

В Екатеринбурге заметили известного индийского путешественника-мотоциклиста

12 сентября 2024, 16:02
Фото: Telegram-канал «Свет Екатеринбург»

В Екатеринбург приехал знаменитый путешественник-мотоциклист из Индии

Ашиш Шарма, который колесит по миру на мотоцикле, добрался до Урала. Путешественника заметили на улицах Екатеринбурга.

Молодой человек на своем байке уже объездил половину земного шара. Теперь он добрался и до России, пишет Telegram-канал «Свет Екатеринбург».

Его путь лежит из Центральной Азии во Владивосток. Ашиш Шарма ранее уже бывал в нашей стране: в прошлом году он проехал из Великобритании до Индии через пять стран, в том числе Российскую Федерацию. Он колесит по миру на своем Suzuki в одиночку, надеясь исключительно на помощь местных жителей, если требуется ремонт.

Путешественник с удовольствием пообщался с екатеринбуржцами и сделал несколько фото на память.

В этом году свердловчане чаще всего ездили в Грузию, Абхазию и Египет.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Байкер#Индия#Екатеринбург#Путешественник
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