В Екатеринбурге заметили известного индийского путешественника-мотоциклиста

Posted 12 сентября, 16:02
Published 12 сентября, 16:02
Modified 12 сентября, 16:04
Updated 12 сентября, 16:04
Молодой человек на своем байке уже объездил половину земного шара. Теперь он добрался и до России, пишет Telegram-канал «Свет Екатеринбург».
Его путь лежит из Центральной Азии во Владивосток. Ашиш Шарма ранее уже бывал в нашей стране: в прошлом году он проехал из Великобритании до Индии через пять стран, в том числе Российскую Федерацию. Он колесит по миру на своем Suzuki в одиночку, надеясь исключительно на помощь местных жителей, если требуется ремонт.
Путешественник с удовольствием пообщался с екатеринбуржцами и сделал несколько фото на память.
В этом году свердловчане чаще всего ездили в Грузию, Абхазию и Египет.