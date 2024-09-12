В Екатеринбурге заметили известного индийского путешественника-мотоциклиста

Его путь лежит из Центральной Азии во Владивосток. Ашиш Шарма ранее уже бывал в нашей стране: в прошлом году он проехал из Великобритании до Индии через пять стран, в том числе Российскую Федерацию. Он колесит по миру на своем Suzuki в одиночку, надеясь исключительно на помощь местных жителей, если требуется ремонт.