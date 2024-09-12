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Posted 12 сентября, 09:43

Published 12 сентября, 09:43

Modified 12 сентября, 09:45

Updated 12 сентября, 09:45

В Екатеринбурге женщина получила взятку 800 тысяч от поставщиков детского питания

В Екатеринбурге женщина получила взятку 800 тысяч от поставщиков детского питания

12 сентября 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге следователям удалось раскрыть коррупционную схему. Женщина занимая высокую должность получила взятку 800 тысяч от поставщиков питания в детские сады.

Как именно следователи вышли на след женщины — не уточняется. Однако известны другие подробности: эпизоды взяток происходили с февраля по сентябрь 2023 года через посредников и с применением вымогательства.

Взятку женщина получила за покровительство над двумя поставщиками, которые организовывали поставки в детские сады города, сообщают в пресс-службе СК Свердловской области.

В ходе следствия силовики опросили более 80 свидетелей, проверили множество документов и передали дело в суд. Теперь подозреваемой может грозить до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в Екатеринбурге водитель без прав отправился в тюрьму на 7 лет за попытку дачи взятки сотруднику ГАИ.

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