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Posted 12 сентября, 12:32

Published 12 сентября, 12:32

Modified 12 сентября, 12:34

Updated 12 сентября, 12:34

В Ирбите больница использовала нелегальную вертолетную площадку

В Ирбите больница использовала нелегальную вертолетную площадку

12 сентября 2024, 12:32
Фото: 1MI
В Ирбите больница использовала вертолетную площадку без специального паспорта. Прокуратура подала в суд.

На такое действие прокуратуру вынудило бездействие главного врача. До этого его просили оформить аэронавигационный паспорт для площадки, но он проигнорировал просьбу, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Такой паспорт нужен прежде всего для безопасности полетов. В нем фиксируется абсолютно вся информация о посадочной площадке: от размера, заканчивая многолетней температурой.

Напомним, что на Центральный стадион Екатеринбурга приземлился вертолет, чтобы забрать тяжелобольного пациента.

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