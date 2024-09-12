В Ирбите больница использовала нелегальную вертолетную площадку

Posted 12 сентября, 12:32
Published 12 сентября, 12:32
Modified 12 сентября, 12:34
Updated 12 сентября, 12:34
На такое действие прокуратуру вынудило бездействие главного врача. До этого его просили оформить аэронавигационный паспорт для площадки, но он проигнорировал просьбу, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Такой паспорт нужен прежде всего для безопасности полетов. В нем фиксируется абсолютно вся информация о посадочной площадке: от размера, заканчивая многолетней температурой.
Напомним, что на Центральный стадион Екатеринбурга приземлился вертолет, чтобы забрать тяжелобольного пациента.