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Posted 12 сентября, 13:43

Published 12 сентября, 13:43

Modified 12 сентября, 14:24

Updated 12 сентября, 14:24

В Нижнем Тагиле мотоцикл и автомобиль не поделили дорогу

В Нижнем Тагиле мотоцикл и автомобиль не поделили дорогу

12 сентября 2024, 13:43
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле на улице Фрунзе мотоцикл и автомобиль не поделили дорогу, из-за чего произошло ДТП.

Очевидцы рассказали TagilCity.ru, что авария произошла на перекрестке улиц Фрунзе-Черемшанская. Мотоциклист в результате падения получил травмы.

Сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи работают на месте.

Фото: tagilcity.ru.

Напомним, что днем 12 сентября произошло два, казалось бы, не связанных между собой события. На улице Островского загорелась машина, а ехавшие мимо водители так засмотрелись на огонь, что устроили ДТП.

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