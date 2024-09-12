В Нижнем Тагиле мотоцикл и автомобиль не поделили дорогу

Posted 12 сентября, 13:43
Published 12 сентября, 13:43
Modified 12 сентября, 14:24
Updated 12 сентября, 14:24
Очевидцы рассказали TagilCity.ru, что авария произошла на перекрестке улиц Фрунзе-Черемшанская. Мотоциклист в результате падения получил травмы.
Сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи работают на месте.
Напомним, что днем 12 сентября произошло два, казалось бы, не связанных между собой события. На улице Островского загорелась машина, а ехавшие мимо водители так засмотрелись на огонь, что устроили ДТП.