tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 08:33

Published 12 сентября, 08:33

Modified 12 сентября, 08:35

Updated 12 сентября, 08:35

В Нижнем Тагиле на проезде Песчаный отремонтируют трубопровод

В Нижнем Тагиле на проезде Песчаный отремонтируют трубопровод

12 сентября 2024, 08:33
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле ищут подрядчика на ремонт сетей холодного водоснабжения на проезде Песчаном.

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который выполнит ремонт сети холодного водоснабжения на проезде Песчаный от улицы Степная до улицы Фестивальная; на улице Зеленстроевская и на улице Набережная.

Кроме того, сети холодного водоснабжения необходимо заменить на улице Дальняя до улицы Садоводов и на улице Смоленская до улицы Зеленстроевская.

Ремонт, согласно техническому заданию, должен быть выполнен качественно и в течение 30 суток с момента подписания договора.

За выполнение всех работ предлагается 2,3 млн рублей.

Срок окончания подачи заявок — 16 сентября 2024.

Ранее в Нижнем Тагиле искали подрядчика на ремонт улицы Пожарная.

В Нижнем Тагиле не нашли подрядчика на ремонт улицы за 5 миллионов рублей
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подрядчик#Холодная вода#Ремонт#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное