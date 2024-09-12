В Нижнем Тагиле на проезде Песчаный отремонтируют трубопровод

Posted 12 сентября, 08:33
Published 12 сентября, 08:33
Modified 12 сентября, 08:35
Updated 12 сентября, 08:35
Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который выполнит ремонт сети холодного водоснабжения на проезде Песчаный от улицы Степная до улицы Фестивальная; на улице Зеленстроевская и на улице Набережная.
Кроме того, сети холодного водоснабжения необходимо заменить на улице Дальняя до улицы Садоводов и на улице Смоленская до улицы Зеленстроевская.
Ремонт, согласно техническому заданию, должен быть выполнен качественно и в течение 30 суток с момента подписания договора.
За выполнение всех работ предлагается 2,3 млн рублей.
Срок окончания подачи заявок — 16 сентября 2024.
Ранее в Нижнем Тагиле искали подрядчика на ремонт улицы Пожарная.