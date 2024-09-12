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Posted 12 сентября, 09:09

Published 12 сентября, 09:09

Modified 12 сентября, 09:12

Updated 12 сентября, 09:12

В Нижнем Тагиле на улице Островского загорелась машина и произошло ДТП

В Нижнем Тагиле на улице Островского загорелась машина и произошло ДТП

12 сентября 2024, 09:09
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Островского — Газетная загорелся автомобиль и случилось ДТП.

Очевидцы сообщают о том, что из-под капота стоявшей у края дороги машины валил густой дым, а потом появилось пламя.

Ехала мимо, дым был виден издалека. Очень пахло жженой резиной. Под капотом было пламя. Водитель — молодой парень. Его потом опрашивали уже в машине полиции, — рассказала редакции Юлия.

На место пожара выехали пожарные и скорая. Огонь полностью потушили.

Фото: tagilcity.ru.

Проезжающие мимо автомобилисты, видимо, так засмотрелись на работу пожарных, что не заметили друг друга и столкнулись.

О пострадавших ни в пожаре, ни в ДТП не сообщалось.

Фото: tagilcity.ru.

Напомним, 8 сентября в Нижнем Тагиле трамвай-бунтарь решил не следовать привычным правилам движения. Одна его часть повернула в сторону, а другая поехала прямо.

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