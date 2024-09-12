В Нижнем Тагиле на улице Островского загорелась машина и произошло ДТП

Posted 12 сентября, 09:09
Published 12 сентября, 09:09
Modified 12 сентября, 09:12
Updated 12 сентября, 09:12
Очевидцы сообщают о том, что из-под капота стоявшей у края дороги машины валил густой дым, а потом появилось пламя.
Ехала мимо, дым был виден издалека. Очень пахло жженой резиной. Под капотом было пламя. Водитель — молодой парень. Его потом опрашивали уже в машине полиции, — рассказала редакции Юлия.
На место пожара выехали пожарные и скорая. Огонь полностью потушили.
Проезжающие мимо автомобилисты, видимо, так засмотрелись на работу пожарных, что не заметили друг друга и столкнулись.
О пострадавших ни в пожаре, ни в ДТП не сообщалось.
Напомним, 8 сентября в Нижнем Тагиле трамвай-бунтарь решил не следовать привычным правилам движения. Одна его часть повернула в сторону, а другая поехала прямо.