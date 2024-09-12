tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 09:19

Published 12 сентября, 09:19

Modified 12 сентября, 09:27

Updated 12 сентября, 09:27

В Нижнем Тагиле попрощались с погибшим фотографом

В Нижнем Тагиле простились погибшим во время ЧП на НТМК Алексеем Клениным

12 сентября 2024, 09:19
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле попрощались с погибшим фотографом

Сюжет
Возгорание газа на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
12 сентября в 12:30 по местному времени, в последний путь проводили погибшего во время ЧП на производстве ЕВРАЗ НТМК Алексея Кленина. Панихида прошла в ритуальном комплексе «Реквием», простится с Алексеем пришли его родные, друзья и коллеги.

На прощание собралось много людей. Десятки тагильчан пришли проститься со своим коллегой. Также пришли товарищи Алексея по творческому цеху: кроме работы на заводе, тагильчагин профессионально занимался фотографией.

Фото: tagilcity.ru.
С Алексеем я познакомилась на юбилее его супруги, который проводила. Потом он связался со мной и сказал, что начал заниматься фотографией и предложил сотрудничать. Всегда улыбчивый, очень вежливый, производил приятное впечатление, — рассказала редакции TagilCuty.ru Светлана Шпакова, ведущая мероприятий.
Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался ЧП на НТМК в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Мужчине было всего 44 года, у него остались двое несовершеннолетних детей — семилетний сын и трехлетняя дочь.

Момент взрыва в цехе ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле попал на видео
Узнать подробнее

Алексей погиб 10 сентября 2024 года в результате возгорания резервуара с газом, который питает доменную печь.

Читайте также:
Прокуратура прокомментировала возгорание газа на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем ТагилеПострадавших от взрыва на НТМК в Нижнем Тагиле транспортируют в ЕкатеринбургВозбуждено уголовное дело после возгорания на НТМК в Нижнем Тагиле
#Артем Карнаухов#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Смерть#НТМК#ЧП#Фотограф#Несчастный случай#Похороны#Трагедия#Екатеринбург#Возгорание газа на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
Популярное