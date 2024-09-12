В Нижнем Тагиле простились погибшим во время ЧП на НТМК Алексеем Клениным

Posted 12 сентября, 09:19
Published 12 сентября, 09:19
Modified 12 сентября, 09:27
Updated 12 сентября, 09:27
На прощание собралось много людей. Десятки тагильчан пришли проститься со своим коллегой. Также пришли товарищи Алексея по творческому цеху: кроме работы на заводе, тагильчагин профессионально занимался фотографией.
С Алексеем я познакомилась на юбилее его супруги, который проводила. Потом он связался со мной и сказал, что начал заниматься фотографией и предложил сотрудничать. Всегда улыбчивый, очень вежливый, производил приятное впечатление, — рассказала редакции TagilCuty.ru Светлана Шпакова, ведущая мероприятий.
Мужчине было всего 44 года, у него остались двое несовершеннолетних детей — семилетний сын и трехлетняя дочь.
Алексей погиб 10 сентября 2024 года в результате возгорания резервуара с газом, который питает доменную печь.