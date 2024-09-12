В Нижнем Тагиле простились погибшим во время ЧП на НТМК Алексеем Клениным

В Нижнем Тагиле попрощались с погибшим фотографом

Сюжет Возгорание газа на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

12 сентября в 12:30 по местному времени, в последний путь проводили погибшего во время ЧП на производстве ЕВРАЗ НТМК Алексея Кленина. Панихида прошла в ритуальном комплексе «Реквием», простится с Алексеем пришли его родные, друзья и коллеги.