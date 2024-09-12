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Posted 12 сентября, 08:42

Published 12 сентября, 08:42

Modified 12 сентября, 08:45

Updated 12 сентября, 08:45

В Нижнем Тагиле закрывают пункт временного размещения для пострадавших от взрыва дома

В Нижнем Тагиле закрывают пункт временного размещения для пострадавших от взрыва дома

12 сентября 2024, 08:42
Фото: 1MI
Сюжет
Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле 15 сентября закрывают пункт временного размещения в гостинице «Спортивная-1» для пострадавших от взрыва и обрушения дома на Сибирской, 81.

Согласно указу мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, размещенному на сайте администрации Нижнего Тагила, пункт временного размещения в гостинице «Спортивная-1» будет закрыт 15 сентября 2024 года.

Напомним, что гостиницу перепрофилировали в пункт временного размещения 1 августа сразу после трагедии. В гостинице были созданы все условия для комфортного проживания пострадавших. Также в пункте организовывали сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

11 сентября завершилось расселение всех жильцов разрушенного дома.

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