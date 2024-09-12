В Нижнем Тагиле закрывают пункт временного размещения для пострадавших от взрыва дома

Posted 12 сентября, 08:42
Published 12 сентября, 08:42
Modified 12 сентября, 08:45
Updated 12 сентября, 08:45
Согласно указу мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, размещенному на сайте администрации Нижнего Тагила, пункт временного размещения в гостинице «Спортивная-1» будет закрыт 15 сентября 2024 года.
Напомним, что гостиницу перепрофилировали в пункт временного размещения 1 августа сразу после трагедии. В гостинице были созданы все условия для комфортного проживания пострадавших. Также в пункте организовывали сбор гуманитарной помощи для пострадавших.
11 сентября завершилось расселение всех жильцов разрушенного дома.