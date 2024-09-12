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Posted 12 сентября, 07:28

Published 12 сентября, 07:28

Modified 12 сентября, 07:30

Updated 12 сентября, 07:30

В Первоуральске суд оставил под стражей мужчину, который сжег свою жену

В Первоуральске суд оставил под стражей мужчину, который сжег свою жену

12 сентября 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
В Первоуральске городской суд продлил срок содержания в СИЗО мужчине, который сжег свою жену.

Теперь обвиняемый останется в СИЗО до 28 сентября. Его адвокат пытался обжаловать решение, но безуспешно, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что инцидент произошел 28 июня 2024 года. Мужчина на фоне ревности облил супругу горючей жидкостью и поджог.

Ее госпитализировали с 80% ожогов тела. Через несколько дней она скончалась. Обвиняемому может грозить до 15 лет тюрьмы.

6 сентября стало известно о мужчине, который убил своего собутыльника за отказ уходить из его дома.

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