В Первоуральске суд оставил под стражей мужчину, который сжег свою жену

Posted 12 сентября, 07:28
Published 12 сентября, 07:28
Modified 12 сентября, 07:30
Updated 12 сентября, 07:30
Теперь обвиняемый останется в СИЗО до 28 сентября. Его адвокат пытался обжаловать решение, но безуспешно, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что инцидент произошел 28 июня 2024 года. Мужчина на фоне ревности облил супругу горючей жидкостью и поджог.
Ее госпитализировали с 80% ожогов тела. Через несколько дней она скончалась. Обвиняемому может грозить до 15 лет тюрьмы.
6 сентября стало известно о мужчине, который убил своего собутыльника за отказ уходить из его дома.