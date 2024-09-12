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Posted 12 сентября, 12:21

Published 12 сентября, 12:21

Modified 12 сентября, 12:23

Updated 12 сентября, 12:23

В Свердловской области предприятие хранит навоз с нарушением правил

В Свердловской области предприятие хранит навоз с нарушением правил

12 сентября 2024, 12:21
Фото: 1MI
В Свердловской области предприятие АО «Талицкое» хранит навоз с нарушением правил.

Роспотребнадзор в ходе проверки выявил, что в поселке Троицкий Талицкого района юридическое лицо не разработало проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для открытого хранения навоза.

АО «Талицкое», содержащее 17 тысяч свиней, не обеспечило размещение свиного навоза на специальных водонепроницаемых площадках с твердым покрытием и уклоном в сторону водоотводящих канав.

Также руководство фермы не делало производственного лабораторного контроля качества воды поверхностных водоемов.

В связи с этим предприятию объявлено предостережение, сообщается в Публичном паспорте проверки генеральной прокуратуры РФ.

Ранее в Свердловской области ввели штрафы за выпас коров и лошадей в неположенных местах.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Эксклюзив#Проверка#Роспотребнадзор#Ферма#Екатеринбург#Инцидент
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