В Свердловской области предприятие хранит навоз с нарушением правил

Posted 12 сентября, 12:21
Published 12 сентября, 12:21
Modified 12 сентября, 12:23
Updated 12 сентября, 12:23
Роспотребнадзор в ходе проверки выявил, что в поселке Троицкий Талицкого района юридическое лицо не разработало проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для открытого хранения навоза.
АО «Талицкое», содержащее 17 тысяч свиней, не обеспечило размещение свиного навоза на специальных водонепроницаемых площадках с твердым покрытием и уклоном в сторону водоотводящих канав.
Также руководство фермы не делало производственного лабораторного контроля качества воды поверхностных водоемов.
В связи с этим предприятию объявлено предостережение, сообщается в Публичном паспорте проверки генеральной прокуратуры РФ.
Ранее в Свердловской области ввели штрафы за выпас коров и лошадей в неположенных местах.