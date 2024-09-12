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Posted 12 сентября, 05:45

Published 12 сентября, 05:45

Modified 12 сентября, 05:47

Updated 12 сентября, 05:47

В Свердловской области школьников учат управлять дронами

В Свердловской области школьников учат управлять дронами

12 сентября 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney
В школе №55 города Березовский Свердловской области детей учат управлять дронами.

Занятия по обучению управлением БПЛА будут проходить 4 раза в неделю. Сначала ребята будут учиться управлять дронами при помощи симулятора. Затем школьники перейдут к практике с реальными устройствами на специальных площадках с препятствиями.

Когда ребята отработают навыки, то смогут участвовать в соревнованиях по управлению БПЛА.

На сегодняшний день образовательное учреждение уже закупило 36 дронов, 9 3D-принтеров и умных роботов, сообщает «Четвертый канал».

Напомним, дроны начнут летать над Каменском-Уральским.

Компания «БАС» разработала методическое пособие по организации полетов дронов
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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Школа#Березовский#Дроны#Екатеринбург
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