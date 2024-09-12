В Свердловской области школьников учат управлять дронами

Posted 12 сентября, 05:45
Published 12 сентября, 05:45
Modified 12 сентября, 05:47
Updated 12 сентября, 05:47
Занятия по обучению управлением БПЛА будут проходить 4 раза в неделю. Сначала ребята будут учиться управлять дронами при помощи симулятора. Затем школьники перейдут к практике с реальными устройствами на специальных площадках с препятствиями.
Когда ребята отработают навыки, то смогут участвовать в соревнованиях по управлению БПЛА.
На сегодняшний день образовательное учреждение уже закупило 36 дронов, 9 3D-принтеров и умных роботов, сообщает «Четвертый канал».
Напомним, дроны начнут летать над Каменском-Уральским.