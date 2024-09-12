В Уральской гильдии преподавателей поддержали платное обучение детей мигрантов

За деньги предлагается проводить дополнительные занятия. Это связано с тем, что в бюджете не хватает средств оплачивать педагогам дополнительные занятия для детей мигрантов. Об этом в эфире «ОТВ» рассказал председатель Уральской гильдии преподавателей Алексей Боталов.