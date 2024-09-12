В Уральской гильдии преподавателей поддержали платное обучение детей мигрантов

Posted 12 сентября, 09:23
Published 12 сентября, 09:23
Modified 12 сентября, 09:25
Updated 12 сентября, 09:25
В столице Урала предложили обучать детей иностранных граждан, которые не владеют русским языком, платно.
За деньги предлагается проводить дополнительные занятия. Это связано с тем, что в бюджете не хватает средств оплачивать педагогам дополнительные занятия для детей мигрантов. Об этом в эфире «ОТВ» рассказал председатель Уральской гильдии преподавателей Алексей Боталов.
По мнению политолога, всеобщее бесплатное обучение расхолаживает некоторые категории граждан.
Напомним, учителя в Екатеринбурге получат доплаты за обучение русскому детей мигрантов.