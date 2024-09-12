tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 09:23

Published 12 сентября, 09:23

Modified 12 сентября, 09:25

Updated 12 сентября, 09:25

В Уральской гильдии преподавателей поддержали платное обучение детей мигрантов

В Уральской гильдии преподавателей поддержали платное обучение детей мигрантов

12 сентября 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге предложили платно обучать русскому языку детей мигрантов в школах.

В столице Урала предложили обучать детей иностранных граждан, которые не владеют русским языком, платно.

За деньги предлагается проводить дополнительные занятия. Это связано с тем, что в бюджете не хватает средств оплачивать педагогам дополнительные занятия для детей мигрантов. Об этом в эфире «ОТВ» рассказал председатель Уральской гильдии преподавателей Алексей Боталов.

По мнению политолога, всеобщее бесплатное обучение расхолаживает некоторые категории граждан.

Напомним, учителя в Екатеринбурге получат доплаты за обучение русскому детей мигрантов.

Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Иностранцы#Обучение#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное