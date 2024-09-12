Водитель сбил лося на трассе в Свердловской области

Posted 12 сентября, 05:47
Published 12 сентября, 05:47
Modified 12 сентября, 05:49
Updated 12 сентября, 05:49
Водитель ехал из Серова в сторону Карпинска. В какой-то момент на дорогу выскочил лось. Автомобилист не смог избежать наезда, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В результате аварии скончались животное и один из пассажиров. Известно, что ДТП случилось в районе установленного знака «Дикие животные». Автоинспекторы отправят материалы о случившемся в областной Департамент по охране животного мира.
Напомним, 7 сентября 2024 года на дорогу под Верхней Пышмой водитель автомобиля сбил насмерть женщину, которая вышла на проезжую часть.