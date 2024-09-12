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Posted 12 сентября, 05:47

Published 12 сентября, 05:47

Modified 12 сентября, 05:49

Updated 12 сентября, 05:49

Лось и пассажир машины погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

Водитель сбил лося на трассе в Свердловской области

12 сентября 2024, 05:47
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Лось и пассажир машины погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

Водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил лося. ДТП произошло на автодороге в Свердловской области

Водитель ехал из Серова в сторону Карпинска. В какой-то момент на дорогу выскочил лось. Автомобилист не смог избежать наезда, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

В результате аварии скончались животное и один из пассажиров. Известно, что ДТП случилось в районе установленного знака «Дикие животные». Автоинспекторы отправят материалы о случившемся в областной Департамент по охране животного мира.

Напомним, 7 сентября 2024 года на дорогу под Верхней Пышмой водитель автомобиля сбил насмерть женщину, которая вышла на проезжую часть.

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