Водитель в Екатеринбурге отправится в тюрьму на 7 лет за попытку дать взятку

Posted 12 сентября, 07:12
Published 12 сентября, 07:12
Modified 12 сентября, 07:14
Updated 12 сентября, 07:14
Мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде. На пассажирском сиденье находился хозяин транспорта. В какой-то момент их остановил автоинспектор, чтобы проверить документы, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Некоторое время назад водителя лишили прав на вождение. Чтобы его не привлекли к ответственности, он решил дать взятку в размере 30 тысяч рублей. Автоинспектор деньги не взял и сообщил об этом в полицию.
Во время суда екатеринбуржец сообщил, что был в нетрезвом состоянии и не осознавал свои действия. Суд назначил ему семь лет и один месяц тюремного заключения.
Напомним, в Екатеринбурге 16-летний подросток на мотоцикле без прав пытался уехать от автоинспекторов и попал в аварию.