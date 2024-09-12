tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 07:12

Published 12 сентября, 07:12

Modified 12 сентября, 07:14

Updated 12 сентября, 07:14

Водитель в Екатеринбурге отправится в тюрьму на 7 лет за попытку дать взятку

Водитель в Екатеринбурге отправится в тюрьму на 7 лет за попытку дать взятку

12 сентября 2024, 07:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель, управлявший автомобилем LADA Largus без прав, пытался дать взятку сотруднику ДПС. Инцидент произошел 24 марта 2023 года.

Мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде. На пассажирском сиденье находился хозяин транспорта. В какой-то момент их остановил автоинспектор, чтобы проверить документы, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Некоторое время назад водителя лишили прав на вождение. Чтобы его не привлекли к ответственности, он решил дать взятку в размере 30 тысяч рублей. Автоинспектор деньги не взял и сообщил об этом в полицию.

Во время суда екатеринбуржец сообщил, что был в нетрезвом состоянии и не осознавал свои действия. Суд назначил ему семь лет и один месяц тюремного заключения.

Напомним, в Екатеринбурге 16-летний подросток на мотоцикле без прав пытался уехать от автоинспекторов и попал в аварию.

В Екатеринбурге суд дал 7 лет полицейскому за получение взятки
Узнать подробнее
Читайте также:
Двух жителей Свердловской области отправили в тюрьму за теракты на ж/д путяхУчастник ОПГ в Екатеринбурге приговорен к 7 годам тюрьмы за вымогательствоЛесничий в Ирбите уволен по статье из-за подлога документов
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Суд#Приговор#Взятка#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Автоинспекторы
Подпишитесь
Популярное