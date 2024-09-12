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Posted 12 сентября, 11:47

Published 12 сентября, 11:47

Modified 12 сентября, 11:49

Updated 12 сентября, 11:49

Врачи в Свердловской области спасли жизнь пациенту с ножевым ранением сердца

Врачи в Свердловской области спасли жизнь пациенту с ножевым ранением сердца

12 сентября 2024, 11:47
Фото: Минздрав Свердловской области
В Свердловской области врачи Бисертской больницы сумели спасти жизнь пациенту, у которого было ножевое ранение в область сердца.

Медработники остановили кровь, зашили раны и стабилизировали состояние свердловчанина. Хирургическое вмешательство длилось пять часов, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Молодой человек сначала лежал в реанимационном отделении, а затем его перевели кардиохирургию. Вскоре его выписали домой.

Напомним, врачи детского медучреждения в Свердловской области спасли жизнь новорожденному ребенку, у которого был порок развития.

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