Врачи в Свердловской области спасли жизнь пациенту с ножевым ранением сердца

Posted 12 сентября, 11:47
Published 12 сентября, 11:47
Modified 12 сентября, 11:49
Updated 12 сентября, 11:49
Медработники остановили кровь, зашили раны и стабилизировали состояние свердловчанина. Хирургическое вмешательство длилось пять часов, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Молодой человек сначала лежал в реанимационном отделении, а затем его перевели кардиохирургию. Вскоре его выписали домой.
Напомним, врачи детского медучреждения в Свердловской области спасли жизнь новорожденному ребенку, у которого был порок развития.