Заслуженный тренер по хоккею скончался в больнице Серова после удара стулом от соседа

Posted 12 сентября, 09:52
Published 12 сентября, 09:52
Modified 12 сентября, 09:54
Updated 12 сентября, 09:54
Известно, что пенсионер лег в стационар на операцию. Ему сделали ампутацию пальцев на ногах из-за гангрены. Ночью 30 августа на горожанина набросился его сосед. Мужчине помешал его храп, из-за чего он избил его стулом, пишет Е1.
По словам его жены, после удара у мужчины случилось кровоизлияние в мозг и он впал в кому. Ситуация не улучшалась, а хирургическое вмешательство нельзя было проводить. Врачи были на связи с екатеринбургским институтом нейрохирургии.
Напомним, 27 августа 2024 года в Ревде пациент стационара избил бутылкой соседа по палате за то, что он бормотал во сне и мешал спать.