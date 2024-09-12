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Posted 12 сентября, 09:52

Published 12 сентября, 09:52

Modified 12 сентября, 09:54

Updated 12 сентября, 09:54

Заслуженный тренер по хоккею скончался в больнице Серова после удара стулом от соседа

Заслуженный тренер по хоккею скончался в больнице Серова после удара стулом от соседа

12 сентября 2024, 09:52
Фото: 1MI
В медучреждении Серова скончался 79-летний заслуженный хоккейный тренер Григорий Савельев. Его не стало 12 сентября 2024 года.

Известно, что пенсионер лег в стационар на операцию. Ему сделали ампутацию пальцев на ногах из-за гангрены. Ночью 30 августа на горожанина набросился его сосед. Мужчине помешал его храп, из-за чего он избил его стулом, пишет Е1.

По словам его жены, после удара у мужчины случилось кровоизлияние в мозг и он впал в кому. Ситуация не улучшалась, а хирургическое вмешательство нельзя было проводить. Врачи были на связи с екатеринбургским институтом нейрохирургии.

Напомним, 27 августа 2024 года в Ревде пациент стационара избил бутылкой соседа по палате за то, что он бормотал во сне и мешал спать.

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