Зелень, салаты и цветы: какие растения можно посадить на даче осенью

Сюжет Дом и сад

Сбор летнего урожая подходит к концу, однако опытные дачники знают, что завершать сезон на этом слишком рано. В сентябре на участке можно посадить множество огородных культур. Большинство из них принесут свои плоды уже весной, однако некоторые порадуют вас и в этом году.