Зелень, салаты и цветы: какие растения можно посадить на даче осенью

Posted 12 сентября, 10:42
Published 12 сентября, 10:42
Modified 12 сентября, 10:44
Updated 12 сентября, 10:44
В сентябре можно сажать самые разные растения. Это отличное время для посадки как овощей, так и луковичных цветов. Итак, какие же культуры будут прекрасно себя чувствовать на грядке осенью?
Этими дарами природы вы сможете полакомиться уже этой осенью. Также целый ряд растений дачники сажают в сентябре–октябре с расчетом на следующий сезон. Например, вы можете посадить:
Ранее эксперты рассказали, когда необходимо выкапывать гладиолусы осенью.
Источники: botanichka.ru, 7dach.ru