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Posted 12 сентября, 10:42

Published 12 сентября, 10:42

Modified 12 сентября, 10:44

Updated 12 сентября, 10:44

Зелень, салаты и цветы: какие растения можно посадить на даче осенью

Зелень, салаты и цветы: какие растения можно посадить на даче осенью

12 сентября 2024, 10:42
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Сбор летнего урожая подходит к концу, однако опытные дачники знают, что завершать сезон на этом слишком рано. В сентябре на участке можно посадить множество огородных культур. Большинство из них принесут свои плоды уже весной, однако некоторые порадуют вас и в этом году.

В сентябре можно сажать самые разные растения. Это отличное время для посадки как овощей, так и луковичных цветов. Итак, какие же культуры будут прекрасно себя чувствовать на грядке осенью?

  • Шпинат. Отлично чувствует себя в прохладную погоду и быстро растет. Его можно собирать уже через несколько недель после посадки.
  • Салаты. Такие как рукола и листовой салат, прекрасно растут осенью.
  • Редис и редька. Быстро созревают и хорошо переносят осенние условия.
  • Петрушка и укроп. Обе культуры можно посадить поздним летом или ранней осенью, они будут готовы весной.
  • Мангольд. Морозостойкий и быстро созревающий овощ. Также известен как листовая свекла. Это растение семейства амарантовых является близким родственником свеклы, но в основном выращивается ради его листьев и черешков.
  • Свекла. Некоторые сорта можно посадить в сентябре для сбора урожая в конце осени.
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Этими дарами природы вы сможете полакомиться уже этой осенью. Также целый ряд растений дачники сажают в сентябре–октябре с расчетом на следующий сезон. Например, вы можете посадить:

  • Озимый чеснок и озимый лук. Они успевают укорениться осенью, поэтому начинают активно расти уже весной, начиная вегетацию с приходом тепла и получая влагу из талого снега. К моменту, когда весенние культуры только начинают пробиваться, озимые уже начинают приносить плоды.
  • Морковь. Ее можно сажать осенью, и это называется подзимним посевом. Эта практика позволяет получить более ранний урожай весной.
  • Ягодные кустарники — малина, смородина, крыжовник. Это время идеально подходит для посадки и пересадки данных культур.
  • Луковицы декоративных растений — тюльпаны, нарциссы, крокусы. Осенняя посадка обеспечит раннее цветение весной.

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Источники: botanichka.ru, 7dach.ru

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