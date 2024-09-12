Жителям Вагонки в Нижнем Тагиле пересчитают плату за горячую воду

Posted 12 сентября, 06:35
Published 12 сентября, 06:35
Modified 12 сентября, 06:37
Updated 12 сентября, 06:37
По словам жителей Вагонки, из крана идет чуть теплая вода, а сумма платежа в квитанциях указана как за кипяток.
Мэр города Владислав Пинаев рассказал, что для этого горожанам нужно вместе с УК зафиксировать данное несоответствие и обратиться к организации, которая поставляет горячую воду, где сделают перерасчет. Об этом чиновник рассказал во время своей прямой линии.
Напомним, глава города также рассказал о начале отопительного сезона, который, предположительно, начнется 23 сентября, и прокомментировал отключение горячей воды на Вагонке, которой нет почти полтора месяца из-за аварии.
Местные жители недовольны ситуацией с отсутствием воды. По словам чиновника, ремонтные работы опережают график и должны завершиться к началу отопительного сезона.