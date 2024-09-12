Жителям Вагонки в Нижнем Тагиле пересчитают плату за горячую воду

Мэр города Владислав Пинаев рассказал, что для этого горожанам нужно вместе с УК зафиксировать данное несоответствие и обратиться к организации, которая поставляет горячую воду, где сделают перерасчет. Об этом чиновник рассказал во время своей прямой линии.