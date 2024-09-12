tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 06:35

Published 12 сентября, 06:35

Modified 12 сентября, 06:37

Updated 12 сентября, 06:37

Жителям Вагонки в Нижнем Тагиле пересчитают плату за горячую воду

Жителям Вагонки в Нижнем Тагиле пересчитают плату за горячую воду

12 сентября 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney
Жителям Дзержинского района в Нижнем Тагиле сделают перерасчет за оплату горячей воды.

По словам жителей Вагонки, из крана идет чуть теплая вода, а сумма платежа в квитанциях указана как за кипяток.

Мэр города Владислав Пинаев рассказал, что для этого горожанам нужно вместе с УК зафиксировать данное несоответствие и обратиться к организации, которая поставляет горячую воду, где сделают перерасчет. Об этом чиновник рассказал во время своей прямой линии.

Напомним, глава города также рассказал о начале отопительного сезона, который, предположительно, начнется 23 сентября, и прокомментировал отключение горячей воды на Вагонке, которой нет почти полтора месяца из-за аварии.

Местные жители недовольны ситуацией с отсутствием воды. По словам чиновника, ремонтные работы опережают график и должны завершиться к началу отопительного сезона.

Пока ждем: в Нижнем Тагиле назвали условия запуска отопительного сезона
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле идет подготовка к отопительному сезонуНа время отключений ХВС в Нижнем Тагиле организуют подвоз водыВагонка без воды, слухи о мародерстве в Тагиле, санкции и «Поезд Победы»
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Город#Горячая вода#Водоснабжение#Владислав Пинаев#ЖКХ#Оплата#Перерасчет#Екатеринбург#Горожане
Подпишитесь
Популярное