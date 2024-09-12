ЖК в Академическом районе Екатеринбурга стал номинантом инженерного «Оскара»

Posted 12 сентября, 04:28
Published 12 сентября, 04:28
Modified 12 сентября, 04:30
Updated 12 сентября, 04:30
«Первый Академ» вошел в шорт-лист престижной Всероссийской инженерно-архитектурной премии, которую в профессиональной среде называют инженерным «Оскаром». Комплекс жилых зданий состоит из восьми многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, которые в будущем станут магазинами, аптеками, точками общепита или салонами красоты, размещенными в шаговой доступности для жителей квартала.
Кроме того, здесь предусмотрены пристроенная подземная автостоянка и подземный паркинг, так как дворы будут выполнены в экостиле и по безопасному принципу «придомовая территория — без машин». Во дворах организуют зоны отдыха, игровые и спортивные площадки. Примечательно, что застройщик запланировал возведение в квартале детского сада и школы.
«Первый Академ», который призван стать «воротами» восьмого района, возводится с применением технологий информационного моделирования (BIM-технологии). Они позволяют создать трехмерную модель здания с «прорисовкой» всех мельчайших деталей: от каркаса будущего дома до его систем коммуникации, от фасада до узлов и деталей.
Возводит жилой комплекс один из ведущих российских девелоперов — группа компаний «КОРТРОС». Команда застройщика создала цифровой макет объекта, позволяющий значительно сократить время на разработку и выпуск документации, минимизировать риск появления ошибок и упростить процесс создания реалистичных трехмерных визуализаций будущего жилого зданий.
Примечательно, что преимущества BIM-технологий можно изучить на стенде застройщика в рамках XI Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, которые пройдут в Екатеринбурге с 1 по 4 октября 2024 года. Лауреаты премии 100+ AWARDS 2024, в том числе и в номинации «Лучшая BIM-модель здания», станут известны 2 октября. Церемония награждения победителей запланирована на последний день масштабного мероприятия.