ЖК в Академическом районе Екатеринбурга стал номинантом инженерного «Оскара»

Кроме того, здесь предусмотрены пристроенная подземная автостоянка и подземный паркинг, так как дворы будут выполнены в экостиле и по безопасному принципу «придомовая территория — без машин». Во дворах организуют зоны отдыха, игровые и спортивные площадки. Примечательно, что застройщик запланировал возведение в квартале детского сада и школы.