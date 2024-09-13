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Posted 13 сентября, 08:57

Published 13 сентября, 08:57

Modified 13 сентября, 08:59

Updated 13 сентября, 08:59

Автомобиль жителя Екатеринбурга арестовали за долги

Автомобиль жителя Екатеринбурга арестовали за долги

13 сентября 2024, 08:57
Фото: ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге была арестована иномарка Land Rover. Ее забрали у местного жителя, который имел задолженности.

Транспортное средство екатеринбуржца был арестовано в связи с производством о взыскании долга, рассказали в пресс-службе региональной ГУФССП.

Автомобиль был отправлен на специальную стоянку. Позднее его передадут на оценивание и продажу в Росимущество.

Напомним, у жителя Камышлова конфисковали автомобиль за повторное управление в нетрезвом состоянии и без прав. Мужчину суд обязал проводить работы и запретил управлять транспортом на протяжении двух лет.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Автомобиль#Иномарка#Долги#Арест#Должник#Судебные приставы#Арест имущества#Екатеринбург
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