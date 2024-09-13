Автомобиль жителя Екатеринбурга арестовали за долги

Posted 13 сентября, 08:57
Published 13 сентября, 08:57
Modified 13 сентября, 08:59
Updated 13 сентября, 08:59
Транспортное средство екатеринбуржца был арестовано в связи с производством о взыскании долга, рассказали в пресс-службе региональной ГУФССП.
Автомобиль был отправлен на специальную стоянку. Позднее его передадут на оценивание и продажу в Росимущество.
Напомним, у жителя Камышлова конфисковали автомобиль за повторное управление в нетрезвом состоянии и без прав. Мужчину суд обязал проводить работы и запретил управлять транспортом на протяжении двух лет.