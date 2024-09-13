Автомобилистов в Свердловской области предупредили о плохой видимости из-за тумана

Posted 13 сентября, 06:10
Published 13 сентября, 06:10
Modified 13 сентября, 06:12
Updated 13 сентября, 06:12
Водителей транспортных средств предупредили, что во время плохой видимости нужно ехать на небольшой скорости, соблюдать расстояние между машинами и включать противотуманные фары, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Также пешеходам рассказали, что следует быть более внимательными, так как из-за тумана водитель может не увидеть человека на дороге.
Напомним, 12 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле образовался густой туман, из-за чего улицы было плохо видно. Также в воздухе ощущался запах гари.