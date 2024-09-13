tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 06:10

Published 13 сентября, 06:10

Modified 13 сентября, 06:12

Updated 13 сентября, 06:12

Автомобилистов в Свердловской области предупредили о плохой видимости из-за тумана

Автомобилистов в Свердловской области предупредили о плохой видимости из-за тумана

13 сентября 2024, 06:10
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В некоторых районах Свердловской области опустился туман, из-за чего на дорогах ухудшилась видимость.

Водителей транспортных средств предупредили, что во время плохой видимости нужно ехать на небольшой скорости, соблюдать расстояние между машинами и включать противотуманные фары, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Также пешеходам рассказали, что следует быть более внимательными, так как из-за тумана водитель может не увидеть человека на дороге.

Напомним, 12 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле образовался густой туман, из-за чего улицы было плохо видно. Также в воздухе ощущался запах гари.

Движение на трассе Пермь — Екатеринбург осложнено из-за тумана
Узнать подробнее
Читайте также:
Сильные ливни и град накроют Свердловскую областьМощные ливни ожидаются в Свердловской областиМощные ливни ожидаются в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Дорога#ГИБДД#Предупреждение#Природа#Туман#Екатеринбург#Автомобилисты#Видимость
Подпишитесь
Популярное