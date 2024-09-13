Депутат из Свердловской области скончался на СВО

Posted 13 сентября, 05:21
Published 13 сентября, 05:21
Modified 13 сентября, 05:23
Updated 13 сентября, 05:23
Ежов был главой комсомольского отделения в Кировграде, ранее учился в Суворовском учебном учреждении, а также принимал участие в организации военных клубов. Он ушел на СВО в 2022 году, рассказал вице-спикер регионального Заксо Александр Ивачев.
Свердловчанин скончался в районе донецкого поселка Желанное. У Ежова остались жена и маленькая дочь.
Напомним, 11 сентября 2024 года в Березовском прошли похороны местного жителя, который скончался на СВО в зоне ЛНР.