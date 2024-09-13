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Posted 13 сентября, 05:21

Published 13 сентября, 05:21

Modified 13 сентября, 05:23

Updated 13 сентября, 05:23

Депутат из Свердловской области скончался на СВО

Депутат из Свердловской области скончался на СВО

13 сентября 2024, 05:21
Фото: 1MI
Депутат партии КПРФ Дмитрий Ежов из Свердловской области скончался в зоне СВО 9 августа 2024 года.

Ежов был главой комсомольского отделения в Кировграде, ранее учился в Суворовском учебном учреждении, а также принимал участие в организации военных клубов. Он ушел на СВО в 2022 году, рассказал вице-спикер регионального Заксо Александр Ивачев.

Фото: Вице-спикер регионального Заксо Александр Ивачев.

Свердловчанин скончался в районе донецкого поселка Желанное. У Ежова остались жена и маленькая дочь.

Напомним, 11 сентября 2024 года в Березовском прошли похороны местного жителя, который скончался на СВО в зоне ЛНР.

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