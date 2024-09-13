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Posted 13 сентября, 05:51

Published 13 сентября, 05:51

Modified 13 сентября, 05:53

Updated 13 сентября, 05:53

Девушка пыталась незаконно провезти в Екатеринбург материалы для наращивания ресниц

Девушка пыталась незаконно провезти в Екатеринбург материалы для наращивания ресниц

13 сентября 2024, 05:51
Фото: Уральское таможенное управление
В аэропорту Кольцово задержали 29-летнюю пассажирку, которая пыталась незаконно провезти в Екатеринбург из Баку материалы, необходимые для бьюти-процедур.

У девушки есть своя студия красоты, где она занимается наращиванием ресниц. Она везла с собой упаковки патчей, специального клея, лампы и другие материалы, рассказали в пресс-службе Уральской таможни.

По словам екатеринбурженки, она не знала, что в «зеленый» коридор допускаются только вещи, предназначенные для личного пользования, а их общая стоимость не должна превышать 10 тысяч евро. Всю продукцию у нее изъяли. Девушку могут оштрафовать.

Напомним, пассажир из Китая пытался ввезти в Екатеринбург 50 сигаретных пачек, превысившие разрешенное количество для провоза. Продукцию у него забрали.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Таможня#Кольцово#Продукция#Аэропорт#Пассажирка#Материалы#Екатеринбург
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