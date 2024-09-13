Девушка пыталась незаконно провезти в Екатеринбург материалы для наращивания ресниц

По словам екатеринбурженки, она не знала, что в «зеленый» коридор допускаются только вещи, предназначенные для личного пользования, а их общая стоимость не должна превышать 10 тысяч евро. Всю продукцию у нее изъяли. Девушку могут оштрафовать.