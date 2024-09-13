Девушка пыталась незаконно провезти в Екатеринбург материалы для наращивания ресниц

Posted 13 сентября, 05:51
Published 13 сентября, 05:51
Modified 13 сентября, 05:53
Updated 13 сентября, 05:53
У девушки есть своя студия красоты, где она занимается наращиванием ресниц. Она везла с собой упаковки патчей, специального клея, лампы и другие материалы, рассказали в пресс-службе Уральской таможни.
По словам екатеринбурженки, она не знала, что в «зеленый» коридор допускаются только вещи, предназначенные для личного пользования, а их общая стоимость не должна превышать 10 тысяч евро. Всю продукцию у нее изъяли. Девушку могут оштрафовать.
Напомним, пассажир из Китая пытался ввезти в Екатеринбург 50 сигаретных пачек, превысившие разрешенное количество для провоза. Продукцию у него забрали.