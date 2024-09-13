«Домклик»: Зафиксировано увеличение спроса на новостройки в августе на 62,4%

Posted 13 сентября, 08:55
Published 13 сентября, 08:55
Modified 13 сентября, 08:55
Updated 13 сентября, 08:55
Изучив структуру выдачи ипотек за август этого года, специалисты из аналитического центра «Домклик» озвучили данные результаты, отметив, что спрос на покупку квартир в новостройках в августе в целом вырос в стране на 62,4% по отношению к июлю — граждане получили 17,6 тысячи кредитных займов. В общей доле выданных ипотек уровень спроса составил 33,4% против июльских 21,7%, пишет newsnn.ru.
Среди регионов Российской Федерации Москва (49%), Санкт-Петербург (46,1%), Калининградская область (48,2%) и Республика Адыгея (50,4%), как и ранее, остаются крупнейшими в стране рынками первичного жилья.
Семейная ипотека по-прежнему сохраняет на рынке новостроек положение ключевого драйвера спроса. По заявлению, озвученному директором дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексеем Лейпи, по данной программе в августе граждане получили 85,7% от общего количества ипотечных кредитов на первичку. Это является максимальным показателем в истории анализа таких данных. Подавляющая доля кредитов в рамках семейной программы ипотечного кредитования (62,1%) по-прежнему оформляется в крупнейших регионах Российской Федерации.
В августе в Сбере россияне оформили 52,6 тысячи ипотек с ростом на 5,7% к предшествующему месяцу. Это ниже майского и июньского показателей, зафиксированных до отмены в России массовой льготной ипотеки. Но его значение все еще выше средних значений за первый квартал.
Российский рынок вторичного жилья с мая сохраняет объем выдачи ипотек в диапазоне 32–35 тысяч единиц. В августе получено порядка 32 тысяч единиц кредитов. С июля доля вторичного рынка сократилась на 9,1%, составив более 60% в августе в структуре выданной ипотеки.
Среди регионов нашей страны первую пятерку по доле на рынке вторички составили Чеченская Республика (90,3%), Магаданская, Тверская, Саратовская и Курская области (от 83,3 до 77,3% в общей структуре выданных ипотечных займов).
В то же время на рынке ИЖС в субъектах Федерации происходит спад: по августовским показателям россияне оформили лишь 1,6 тысячи ипотечных займов, что стало минимальным количеством с июля позапрошлого года. Рекордного минимума достигла и доля ипотек на рынке индивидуального жилого строительства, не превысив в августе этого года и 3%. Внимание экспертов центра «Домклик» сфокусировалось на сужении круга заемщиков по семейной ипотеке и новом требовании обязательного использования эскроу-счетов в ходе получения семейной ипотеки на строительство частного дома.
Доля ИЖС в общем количестве выданных ипотек в некоторых субъектах Российской Федерации выросла. Среди них — регионы в составе ДФО (Забайкалье, Камчатка и Бурятия).