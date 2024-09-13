«Домклик»: Зафиксировано увеличение спроса на новостройки в августе на 62,4%

В то же время на рынке ИЖС в субъектах Федерации происходит спад: по августовским показателям россияне оформили лишь 1,6 тысячи ипотечных займов, что стало минимальным количеством с июля позапрошлого года. Рекордного минимума достигла и доля ипотек на рынке индивидуального жилого строительства, не превысив в августе этого года и 3%. Внимание экспертов центра «Домклик» сфокусировалось на сужении круга заемщиков по семейной ипотеке и новом требовании обязательного использования эскроу-счетов в ходе получения семейной ипотеки на строительство частного дома.