Гости перестанут морщить нос: избавляемся от неприятных запахов в доме и создаем уют

Posted 13 сентября, 15:09
Published 13 сентября, 15:09
Modified 13 сентября, 15:11
Updated 13 сентября, 15:11
В некоторых домах всегда пахнет чистотой и свежестью, а в других — странной смесью затхлости и пыли. Иногда такая проблема есть даже в квартирах, где хозяйки стараются поддерживать чистоту. А причина неприятного запаха может крыться в мелочах. Вот несколько советов, которые помогут вам избавиться от нежелательных ароматов.
Пыль и грязь часто служат источником неприятных запахов. Регулярная чистка ковров и мягкой мебели, а также влажная уборка полов помогут устранить нежелательные ароматы. Некоторые ткани могут удерживать запахи. Используйте дезодоранты для тканей или специальные средства для уборки ковров и обивки. Чистые окна и регулярное проветривание обеспечивают приток свежего воздуха. Открывайте окна по возможности, особенно после приготовления пищи. Постельное белье и занавески могут впитывать запахи, поэтому регулярная их стирка помогает поддерживать свежесть в доме.
Запахи на кухне часто возникают из-за остатков пищи. Регулярно выбрасывайте мусор и следите за чистотой раковины и столешницы. Для нейтрализации запахов используйте натуральные средства, такие как лимон, уксус или пищевая сода. Например, оставьте чашку уксуса на кухне на ночь, чтобы он поглотил неприятные запахи. Кроме того, необходимо регулярно мыть холодильник — хотя бы раз в месяц. Испорченные продукты выбрасывайте, а внутренние поверхности протирайте раствором воды с уксусом. Не оставляйте грязную посуду на длительное время, вовремя загружайте ее в посудомойку, не забывая периодически очищать ее фильтр.
Активированный уголь и пищевая сода отлично поглощают запахи. Разместите небольшие контейнеры с этими веществами в проблемных зонах, чтобы нейтрализовать запахи. Избыток влаги часто приводит к появлению плесени, которая источает неприятные запахи. Используйте осушители воздуха в проблемных помещениях и следите за исправностью сантехники. Некоторые комнатные растения, такие как спатифиллум и алоэ вера, помогают очищать воздух и могут уменьшить количество неприятных запахов.
Например, можно добавить в кипящую воду несколько штучек гвоздики, цедру апельсина, немного имбиря или корицы. И тогда ваш дом наполнится непередаваемым пряным ароматом, который создаст атмосферу тепла и уюта. Также можно сделать своими руками сухие духи с помощью лепестков роз. Для этого их можно слегка припустить в мультиварке с добавлением небольшого количества воды. Также можно использовать специальные ароматические палочки и ароматические лампы, добавляя любимые эфирные масла.
Ранее эксперты рассказали, как привести в порядок старый грязный диван.
Источник: novochag.ru