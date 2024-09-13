Гости перестанут морщить нос: избавляемся от неприятных запахов в доме и создаем уют

Запахи на кухне часто возникают из-за остатков пищи. Регулярно выбрасывайте мусор и следите за чистотой раковины и столешницы. Для нейтрализации запахов используйте натуральные средства, такие как лимон, уксус или пищевая сода. Например, оставьте чашку уксуса на кухне на ночь, чтобы он поглотил неприятные запахи. Кроме того, необходимо регулярно мыть холодильник — хотя бы раз в месяц. Испорченные продукты выбрасывайте, а внутренние поверхности протирайте раствором воды с уксусом. Не оставляйте грязную посуду на длительное время, вовремя загружайте ее в посудомойку, не забывая периодически очищать ее фильтр.