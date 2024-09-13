Из аптек в России пропадают иностранные лекарства

Posted 13 сентября, 07:14
Published 13 сентября, 07:14
Modified 13 сентября, 07:16
Updated 13 сентября, 07:16
По мнению экспертов, рост цен и нехватка лекарств в стране будут продолжаться. Такой вывод основан на проекте постановления российских властей. С 1 января 2025 года в области госзакупок будет введено правило, согласно которому, если будет подаваться хотя бы одна заявка от отечественного поставщика лекарств, зарубежные препараты будут убирать из конкурса, пишут «Новые известия».
Так, ограничения на импорт будут распространяться более, чем на 400 видов лекарств и медоборудования — от повязок, сделанных из марли, до томографов. Уже сейчас не хватает нескольких сотен жизненно необходимых препаратов, в том числе для онкобольных и больных диабетом. Весной 2024 года в Минздраве сообщили, что жизненно необходимых и важнейших лекарств хватит лишь до ноября текущего года.
Дефицитными стали и такие препараты, как антидепрессанты, противоэпилептические, гормональные, снижающие давление, антибиотики, противосудорожные и другие. Лекарства, оставшиеся в продаже, стремительно дорожают. Также фармацевты предполагают, что не у всех производителей будет возможность участвовать в гостендерах, из-за чего станет невозможно планировать поставки, а это грозит закрытием производства лекарств.
На конференции «Зеленый крест» отметили, что в стране почти нет лекарств, которые стоят «до 50 рублей». Людям приходится приобретать более дорогие препараты. В среднем упаковка российского препарата стоит 240 рублей, а зарубежного — более 500 рублей. При этом за год отечественные лекарства подорожали на 22 процента, а иностранные на 14 процентов. Россияне приобретают средства с запасом, опасаясь очередного скачка цен.
Напомним, в июне 2024 года жители Свердловской области пожаловались на то, что из продажи исчез препарат, предназначенный для детей, больных онкологией.