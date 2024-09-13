Из аптек в России пропадают иностранные лекарства

Так, ограничения на импорт будут распространяться более, чем на 400 видов лекарств и медоборудования — от повязок, сделанных из марли, до томографов. Уже сейчас не хватает нескольких сотен жизненно необходимых препаратов, в том числе для онкобольных и больных диабетом. Весной 2024 года в Минздраве сообщили, что жизненно необходимых и важнейших лекарств хватит лишь до ноября текущего года.