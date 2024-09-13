Как выбрать качественные саженцы: лайфхаки от опытного агронома

Осмотрите саженцы на наличие признаков болезней или вредителей. Пятна, наросты, повреждения коры или листьев могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем растений. Если заметите что-то подозрительное, откажитесь от покупки. Убедитесь, что саженцы хранились в надлежащих условиях: в прохладном и влажном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и ветра. При транспортировке важно не повреждать корневую систему и верхнюю часть растения. Перевозите саженцы в вертикальном положении.