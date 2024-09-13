Как выбрать качественные саженцы: лайфхаки от опытного агронома

Posted 13 сентября, 13:58
Published 13 сентября, 13:58
Modified 13 сентября, 14:00
Updated 13 сентября, 14:00
Прежде чем совершить покупку, определитесь с тем, какие деревья вы хотите вырастить и для каких целей. Учитывайте климатические условия вашего региона, тип почвы, доступное пространство и личные предпочтения по видам и сортам плодовых деревьев. После этого можно отправляться за саженцами. Требования к ним примерно одинаковые для всех видов плодовых деревьев. Практические советы дал профессиональный агроном, автор Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы».
Многие дачники делают выбор в пользу саженцев с открытой корневой системой, так как они стоят дешевле, чем саженцы в контейнерах. Однако и приживаются эти растения намного хуже, поэтому необходимо обращать внимание на следующие важные признаки:
Они должны быть плотные и зеленые внутри — отковырните одну самую нижнюю, и вы поймете, живая она или засохшая, — советует Алексей Володихин.
Осмотрите саженцы на наличие признаков болезней или вредителей. Пятна, наросты, повреждения коры или листьев могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем растений. Если заметите что-то подозрительное, откажитесь от покупки. Убедитесь, что саженцы хранились в надлежащих условиях: в прохладном и влажном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и ветра. При транспортировке важно не повреждать корневую систему и верхнюю часть растения. Перевозите саженцы в вертикальном положении.
Осень считается оптимальным временем для покупки и посадки саженцев, так как почва еще теплая. Молодые деревья быстро укореняются и успевают набраться сил перед длительной холодной зимой. Заранее подготовьте место для посадки и обеспечьте необходимые условия для роста — изучите особенности каждого вида и сорта.
Позаботьтесь о подкормке и защите деревьев после посадки, чтобы они могли успешно прижиться и начать давать плоды.
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