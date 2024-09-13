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Posted 13 сентября, 13:58

Published 13 сентября, 13:58

Modified 13 сентября, 14:00

Updated 13 сентября, 14:00

Эксперт Володихин рассказал, как выбрать качественные саженцы осенью

Как выбрать качественные саженцы: лайфхаки от опытного агронома

13 сентября 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт Володихин рассказал, как выбрать качественные саженцы осенью

Сюжет
Дом и сад
Осень — самое время для посадки новых саженцев. Но если вы хотите вырастить полноценное и здоровое дерево, важно выбирать только качественный материал. По каким признакам можно отличить хороший саженец и где его купить?

Прежде чем совершить покупку, определитесь с тем, какие деревья вы хотите вырастить и для каких целей. Учитывайте климатические условия вашего региона, тип почвы, доступное пространство и личные предпочтения по видам и сортам плодовых деревьев. После этого можно отправляться за саженцами. Требования к ним примерно одинаковые для всех видов плодовых деревьев. Практические советы дал профессиональный агроном, автор Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы».

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Многие дачники делают выбор в пользу саженцев с открытой корневой системой, так как они стоят дешевле, чем саженцы в контейнерах. Однако и приживаются эти растения намного хуже, поэтому необходимо обращать внимание на следующие важные признаки:

  • Размеры. Идеальная высота саженца составляет от 1,2 до 1,3 м. Диаметр ствола должен быть не менее 1 см, длина корней — 20-30 см.
  • Корни. Они должны быть свежими, хорошо развитыми, без признаков гнили или пересушенности. Хорошо, если продавец позаботился и прикрыл корни влажным материалом — мхом, опилками и т. д.
  • Ствол и побеги. Кора у здорового саженца гладкая и чистая, без сморщенных участков, ран и царапин. Ствол должен быть прямым и ровным, без повреждений и признаков болезней (например, язв или пятен). Обратите внимание на наличие боковых побегов — у здорового саженца они развиты равномерно.
  • Почки.
Они должны быть плотные и зеленые внутри — отковырните одну самую нижнюю, и вы поймете, живая она или засохшая, — советует Алексей Володихин.
  • Возраст растения. Лучше всего выбирать саженцы от одного до двух лет. Более старые тяжелее переносят пересадку и хуже приживаются.
Фото: Изображение Midjourney.

Осмотрите саженцы на наличие признаков болезней или вредителей. Пятна, наросты, повреждения коры или листьев могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем растений. Если заметите что-то подозрительное, откажитесь от покупки. Убедитесь, что саженцы хранились в надлежащих условиях: в прохладном и влажном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и ветра. При транспортировке важно не повреждать корневую систему и верхнюю часть растения. Перевозите саженцы в вертикальном положении.

Осень считается оптимальным временем для покупки и посадки саженцев, так как почва еще теплая. Молодые деревья быстро укореняются и успевают набраться сил перед длительной холодной зимой. Заранее подготовьте место для посадки и обеспечьте необходимые условия для роста — изучите особенности каждого вида и сорта.
Позаботьтесь о подкормке и защите деревьев после посадки, чтобы они могли успешно прижиться и начать давать плоды.

Ранее эксперты рассказали, какие растения можно посадить на даче осенью.

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