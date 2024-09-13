На пешеходном переходе в Екатеринбурге автомобиль сбил ребенка

Авария произошла в районе ЖК «Светлый». Ребенок получил травмы, но выжил. Медики госпитализировали его в одну из детских больниц города. На месте ДТП работают автоинспекторы, которым предстоит установить все обстоятельства инцидента и выяснить, кто был виноват.