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Posted 13 сентября, 16:23

Published 13 сентября, 16:23

Modified 13 сентября, 16:25

Updated 13 сентября, 16:25

В Екатеринбурге автомобиль снес ребенка на пешеходном переходе

На пешеходном переходе в Екатеринбурге автомобиль сбил ребенка

13 сентября 2024, 16:23
Фото: 1MI

В Екатеринбурге автомобиль снес ребенка на пешеходном переходе

Ребенок-пешеход пострадал в ДТП на одной из улиц Екатеринбурга. Он попал под колеса авто на переходе.

На место ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний екатеринбуржец, съехались машины ГАИ и скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Авария произошла в районе ЖК «Светлый». Ребенок получил травмы, но выжил. Медики госпитализировали его в одну из детских больниц города. На месте ДТП работают автоинспекторы, которым предстоит установить все обстоятельства инцидента и выяснить, кто был виноват.

Ранее под Ревдой иномарка врезалась в большегруз, погиб один человек.

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#Лидия Шиманаева#Происшествия#Ребенок#ДТП#ГАИ#Скорая помощь#Пешеходный переход#Травмы#18+#Екатеринбург
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