Новые ботинки никогда не будут натирать и жать: как быстро и легко разносить обувь

Новая обувь замечательно смотрится на ноге, однако внутри ваши ступни чувствуют себя так, будто их вставили в колодки? Если вы когда-либо сталкивались с этой ситуацией, значит вы не одиноки. Туфли и ботинки после покупки за редким исключением доставляют дискомфорт. Если вы не хотите лечить мозоли и натоптыши, то попробуйте воспользоваться нашими советами.