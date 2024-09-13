Новые ботинки никогда не будут натирать и жать: как быстро и легко разносить обувь

Posted 13 сентября, 11:19
Published 13 сентября, 11:19
Modified 13 сентября, 11:21
Updated 13 сентября, 11:21
Новая обувь замечательно смотрится на ноге, однако внутри ваши ступни чувствуют себя так, будто их вставили в колодки? Если вы когда-либо сталкивались с этой ситуацией, значит вы не одиноки. Туфли и ботинки после покупки за редким исключением доставляют дискомфорт. Если вы не хотите лечить мозоли и натоптыши, то попробуйте воспользоваться нашими советами.
Также хотим напомнить, что обувь из натуральной кожи или замши имеет свойство растягиваться со временем по ноге. Кожа хорошо сохраняет форму, что помогает обуви надежно поддерживать стопу. Из-за способности натуральных материалов растягиваться действовать при разнашивании нужно крайне осторожно. Велик риск перестараться и увеличить ботинки или туфли сразу на несколько размеров.
Если обувь, несмотря на все ваши усилия, все равно натирает, используйте гелевые или поролоновые подкладки в проблемных местах. Они приподнимут стопу и дадут дополнительную амортизацию.
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Источник: belnovosti.by