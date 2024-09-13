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Posted 13 сентября, 11:19

Published 13 сентября, 11:19

Modified 13 сентября, 11:21

Updated 13 сентября, 11:21

Новые ботинки никогда не будут натирать и жать: как быстро и легко разносить обувь

Новые ботинки никогда не будут натирать и жать: как быстро и легко разносить обувь

13 сентября 2024, 11:19
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Новые ботинки, даже если идеально подходят вам по размеру, нередко натирают и жмут, на ногах образуются мозоли. Если вы не хотите ждать, пока туфли или ботинки сядут по ноге, попробуйте самостоятельно ускорить этот процесс.

Новая обувь замечательно смотрится на ноге, однако внутри ваши ступни чувствуют себя так, будто их вставили в колодки? Если вы когда-либо сталкивались с этой ситуацией, значит вы не одиноки. Туфли и ботинки после покупки за редким исключением доставляют дискомфорт. Если вы не хотите лечить мозоли и натоптыши, то попробуйте воспользоваться нашими советами.

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  • Носки и фен. Наденьте толстые носки, затем обувь. Прогрейте проблемные места, где больше всего натирает или жмет, феном в течение 20-30 секунд. Походите в обуви, пока она не остынет.
  • Специальные растяжители. Купите спрей-растяжитель для обуви в обувном магазине.
    Нанесите его на проблемные участки и разносите ботинки.
  • Использование колодок. Купите или возьмите напрокат специальные колодки для разнашивания обуви. Вставьте колодки в неудобную пару и оставьте на ночь.
  • Кокосовое масло. Нанесите на обувь немного масла, чтобы размягчить кожу. Обязательно протрите излишки. Кокосовое масло очнеь хорошо впитывается и не оставляет жирных следов и разводов.
  • Профессиональная растяжка. Обратитесь в обувную мастерскую для профессиональной растяжки обуви, если домашние методы не помогают.
Фото: 1MI.

Также хотим напомнить, что обувь из натуральной кожи или замши имеет свойство растягиваться со временем по ноге. Кожа хорошо сохраняет форму, что помогает обуви надежно поддерживать стопу. Из-за способности натуральных материалов растягиваться действовать при разнашивании нужно крайне осторожно. Велик риск перестараться и увеличить ботинки или туфли сразу на несколько размеров.

Если обувь, несмотря на все ваши усилия, все равно натирает, используйте гелевые или поролоновые подкладки в проблемных местах. Они приподнимут стопу и дадут дополнительную амортизацию.

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Источник: belnovosti.by

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