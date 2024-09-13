ОКР протестировал юных спортсменов в училище олимпийского резерва Нижнего Новгорода

Posted 13 сентября, 15:36
Published 13 сентября, 15:36
Modified 13 сентября, 15:36
Updated 13 сентября, 15:36
На встрече главы ОКР Станислава Позднякова с юными спортсменами, состоявшейся в ходе его рабочего визита в Нижний Новгород, звучали поздравления в адрес будущих претендентов на вступление в олимпийскую команду Российской Федерации. Станислав Алексеевич рассказал, что новый проект направлен на то, чтобы сформировать группу перспективных юных спортсменов, желающих достичь высоких результатов. «Мы будем внимательно следить за вашей карьерой, помогать вам и искренне радоваться, когда вы подниметесь на олимпийский пьедестал», — заключил эксперт.
Молодые легкоатлеты, а также ребята, занимающиеся вольной борьбой, греблей, современным пятиборьем и фехтованием, получили сертификаты о включении в олимпийский резерв на текущий год, которые выдал им президент ОКР. В общей сложности юным спортсменам было вручено 11 сертификатов, сообщает newsnn.ru.
Согласно заявлению директора областного УОР им. В. С. Тишина Евгения Тряпичникова, воспитанники и персонал учебного заведения признательны ИЦ ОКР за уникальную возможность провести тестирование в его стенах. Эксперт отметил, что оценку потенциала молодых спортсменов проводят не только для воспитанников училища, но и для ребят из других спортивных организаций региона. В общей сложности в тестах приняло участие около 40 человек. «Сотрудничество с инновационным центром ОКР планируем развивать — в частности, есть желание организовать на базе нашего училища курсы повышения квалификации для местных тренеров», — подытожил специалист.
Кроме мероприятий, организованных в Нижнем Новгороде, Станислав Поздняков принял участие во II Всероссийском форуме «Вера и спорт». Событие призвано оказать поддержку в реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в России на период до 2030 года. Упор сделан на воспитание молодого поколения путем обеспечения высокого уровня духовно-нравственных и этических ценностей в области физкультуры и спорта.