ОКР протестировал юных спортсменов в училище олимпийского резерва Нижнего Новгорода

Согласно заявлению директора областного УОР им. В. С. Тишина Евгения Тряпичникова, воспитанники и персонал учебного заведения признательны ИЦ ОКР за уникальную возможность провести тестирование в его стенах. Эксперт отметил, что оценку потенциала молодых спортсменов проводят не только для воспитанников училища, но и для ребят из других спортивных организаций региона. В общей сложности в тестах приняло участие около 40 человек. «Сотрудничество с инновационным центром ОКР планируем развивать — в частности, есть желание организовать на базе нашего училища курсы повышения квалификации для местных тренеров», — подытожил специалист.