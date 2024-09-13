Почему пятница, 13-е, стала днем, которого многие боятся?

Posted 13 сентября, 20:01
Published 13 сентября, 20:01
Modified 13 сентября, 20:02
Updated 13 сентября, 20:02
Однако до сих пор не существует убедительных доказательств того, что в пятницу, 13-го, происходит больше неудач по сравнению с другими днями, сообщает newia.ru. Если это всего лишь миф, то почему же люди так сильно верят в него?
Сейчас уже трудно точно установить момент, когда пятница, 13-е, стала символом неудач. Скорее всего, это связано с христианской религией. Согласно Библии, Иуда, который предал Христа, был 13-м участником Тайной вечери. Также в Библии описаны многие негативные события, произошедшие в пятницу. Поэтому вполне естественно, что люди, знакомые со священными текстами, предрасположены к тревоге в этот день.
Следует отметить, что число 13 считается неудачным, так как оно идет после 12, которое ранее рассматривалась как число, завершающее все.
В некоторых культурах пятница, 13-е, не имеет такого негативного оттенка. Например, в Испании суеверия связаны со вторником, 13-м, а в Италии избегают 17-го числа каждого месяца из-за римской цифры XVII, которая после перестановки может быть прочитана как VIXI, что означает «моя жизнь кончена».