Почему пятница, 13-е, стала днем, которого многие боятся?

Пятница, 13-е, выпадает несколько раз в каждом календарном году. В этот день люди не хотят принимать решения или совершать действия, которые не вызывают у них страха в обычные дни. При этом все несчастья, случившиеся в этот день, связывают с его особым статусом.

Однако до сих пор не существует убедительных доказательств того, что в пятницу, 13-го, происходит больше неудач по сравнению с другими днями, сообщает newia.ru. Если это всего лишь миф, то почему же люди так сильно верят в него? Сейчас уже трудно точно установить момент, когда пятница, 13-е, стала символом неудач. Скорее всего, это связано с христианской религией. Согласно Библии, Иуда, который предал Христа, был 13-м участником Тайной вечери. Также в Библии описаны многие негативные события, произошедшие в пятницу. Поэтому вполне естественно, что люди, знакомые со священными текстами, предрасположены к тревоге в этот день. Следует отметить, что число 13 считается неудачным, так как оно идет после 12, которое ранее рассматривалась как число, завершающее все. В некоторых культурах пятница, 13-е, не имеет такого негативного оттенка. Например, в Испании суеверия связаны со вторником, 13-м, а в Италии избегают 17-го числа каждого месяца из-за римской цифры XVII, которая после перестановки может быть прочитана как VIXI, что означает «моя жизнь кончена».