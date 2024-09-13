Под Ревдой иномарка влетела в грузовик

Posted 13 сентября, 13:28
Published 13 сентября, 13:28
Modified 13 сентября, 13:30
Updated 13 сентября, 13:30
ДТП произошло 13 сентября. Молодой мужчина на иномарке столкнулся на встречной полосе с КАМАЗом. Водитель легковушки умер сразу, а его пассажирка, девушка 2005 года рождения, доставлена в больницу. У нее ушибы и травмы.
Известно, что у водителя опыт вождения составляет 6 лет. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Ранее в в Нижнем Тагиле в ДТП пострадал мотоциклист. Водитель Toyota при повороте не уступил мотоциклу. Водитель двухколесного транспорта получил травму поясницы.