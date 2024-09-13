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Posted 13 сентября, 13:28

Published 13 сентября, 13:28

Modified 13 сентября, 13:30

Updated 13 сентября, 13:30

фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Под Ревдой иномарка влетела в грузовик

13 сентября 2024, 13:28
фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В аварии под Ревдой погиб водитель Nissan Note

На трассе под Ревдой произошло ДТП, в котором погиб человек.

ДТП произошло 13 сентября. Молодой мужчина на иномарке столкнулся на встречной полосе с КАМАЗом. Водитель легковушки умер сразу, а его пассажирка, девушка 2005 года рождения, доставлена в больницу. У нее ушибы и травмы.

Известно, что у водителя опыт вождения составляет 6 лет. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Ранее в в Нижнем Тагиле в ДТП пострадал мотоциклист. Водитель Toyota при повороте не уступил мотоциклу. Водитель двухколесного транспорта получил травму поясницы.

Под Нижним Тагилом большегруз Volvo съехал в кювет и перевернулся
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Смерть#Ревда#18+#Екатеринбург
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