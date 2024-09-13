Под Ревдой иномарка влетела в грузовик

ДТП произошло 13 сентября. Молодой мужчина на иномарке столкнулся на встречной полосе с КАМАЗом. Водитель легковушки умер сразу, а его пассажирка, девушка 2005 года рождения, доставлена в больницу. У нее ушибы и травмы.