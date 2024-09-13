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Posted 13 сентября, 14:00

Published 13 сентября, 14:00

Modified 13 сентября, 14:02

Updated 13 сентября, 14:02

После жалоб студентов УрФУ в Новокольцовский будут ходить дополнительные автобусы

После жалоб студентов УрФУ в Новокольцовский будут ходить дополнительные автобусы

13 сентября 2024, 14:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в Новокольцовский общественный транспорт будет ходить чаще.

Изменения в графике работы общественного транспорта по данному направлению произошли после жалоб студентов УРФУ на малочисленные рейсы автобуса №56.

Из-за того, что автобусов на рейсе было мало, студенты с трудом добирались до университета и общежития. Ехать приходилось в давке, а ждать транспорт долго.

В администрации города сообщили, что на линию вышли дополнительно 4 автобуса. Теперь студенты будут ездить на учебу с комфортом.

Ранее дополнительный автобус пустили по маршруту №38 в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле появятся дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах
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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Автобус#Екатеринбург#Городской автобус
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