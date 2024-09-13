После жалоб студентов УрФУ в Новокольцовский будут ходить дополнительные автобусы

Posted 13 сентября, 14:00
Published 13 сентября, 14:00
Modified 13 сентября, 14:02
Updated 13 сентября, 14:02
Изменения в графике работы общественного транспорта по данному направлению произошли после жалоб студентов УРФУ на малочисленные рейсы автобуса №56.
Из-за того, что автобусов на рейсе было мало, студенты с трудом добирались до университета и общежития. Ехать приходилось в давке, а ждать транспорт долго.
В администрации города сообщили, что на линию вышли дополнительно 4 автобуса. Теперь студенты будут ездить на учебу с комфортом.
Ранее дополнительный автобус пустили по маршруту №38 в Нижнем Тагиле.