Проданная консультация, новые радары в Тагиле, тлеющая свалка и проверка дороги

В Нижнем Тагиле около одного из деревообрабатывающих предприятий образовалась стихийная свалка, которая время от времени начинает тлеть и гореть. Местные общественники неоднократно обращались в различные инстанции, однако реакции не было. Тогда тагильчане обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину, который взял ситуацию под свой контроль.