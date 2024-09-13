Проданная консультация, новые радары в Тагиле, тлеющая свалка и проверка дороги

Posted 13 сентября, 16:58
Published 13 сентября, 16:58
Modified 13 сентября, 17:00
Updated 13 сентября, 17:00
Здание бывшей женской консультации в Тагиле, для которого очень долго не находился покупатель, наконец продали. Его приобрело физическое лицо, однако личность нового владельца не раскрывается, как и то, что он собирается делать с трехэтажным строением.
На дорогах Нижнего Тагила появится больше радаров. В период с 2024 по 2026 годы в городе установят 34 новых объекта для фиксации дорожных правонарушений. В основном оборудование будет контролировать обстановку на проспектах и больших улицах.
В Нижнем Тагиле около одного из деревообрабатывающих предприятий образовалась стихийная свалка, которая время от времени начинает тлеть и гореть. Местные общественники неоднократно обращались в различные инстанции, однако реакции не было. Тогда тагильчане обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину, который взял ситуацию под свой контроль.
Речка, протекающая через село Петрокаменское Горноуральского городского округа, заболачивается и зарастает. Местные жители обратились к местным властям с просьбой очистить русло, однако им было предложено заняться этим самостоятельно. До этого берега и русло водного объекта не чистились более 50 лет.
Жители улицы Валегинской на Вагонке устали от бесконечных ям и рытвин. Улицу время от времени ремонтировали, но справиться с проблемой местные дорожники так и не сумели. Люди считают, что дорогу пора ремонтировать капитально. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура, которая проведет собственную проверку.