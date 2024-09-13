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Posted 13 сентября, 16:58

Published 13 сентября, 16:58

Modified 13 сентября, 17:00

Updated 13 сентября, 17:00

Проданная консультация, новые радары в Тагиле, тлеющая свалка и проверка дороги

Проданная консультация, новые радары в Тагиле, тлеющая свалка и проверка дороги

13 сентября 2024, 16:58
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле нашелся покупатель на здание бывшей женской консультации. 34 новых радара установят на тагильских дорогах. Слухи о постоянно тлеющей свалке в городе дошли до Бастрыкина. Жителям Петрокаменского предложили самим почистить берега и русло реки. Прокуратура проверит одну из дорог на Вагонке.

Здание бывшей женской консультации в Тагиле, для которого очень долго не находился покупатель, наконец продали. Его приобрело физическое лицо, однако личность нового владельца не раскрывается, как и то, что он собирается делать с трехэтажным строением.

В Нижнем Тагиле продали здание бывшей женской консультации
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На дорогах Нижнего Тагила появится больше радаров. В период с 2024 по 2026 годы в городе установят 34 новых объекта для фиксации дорожных правонарушений. В основном оборудование будет контролировать обстановку на проспектах и больших улицах.

В Нижнем Тагиле на автомобильных дорогах установят 34 новых радара
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В Нижнем Тагиле около одного из деревообрабатывающих предприятий образовалась стихийная свалка, которая время от времени начинает тлеть и гореть. Местные общественники неоднократно обращались в различные инстанции, однако реакции не было. Тогда тагильчане обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину, который взял ситуацию под свой контроль.

Тагильчанин пожаловался Бастрыкину на постоянно тлеющую свалку
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Речка, протекающая через село Петрокаменское Горноуральского городского округа, заболачивается и зарастает. Местные жители обратились к местным властям с просьбой очистить русло, однако им было предложено заняться этим самостоятельно. До этого берега и русло водного объекта не чистились более 50 лет.

Жителям села под Нижним Тагилом предложили самостоятельно очистить русло реки
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Жители улицы Валегинской на Вагонке устали от бесконечных ям и рытвин. Улицу время от времени ремонтировали, но справиться с проблемой местные дорожники так и не сумели. Люди считают, что дорогу пора ремонтировать капитально. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура, которая проведет собственную проверку.

Жители Вагонки добились прокурорской проверки состояния дороги в Нижнем Тагиле
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