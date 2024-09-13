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Posted 13 сентября, 16:11

Published 13 сентября, 16:11

Modified 13 сентября, 16:13

Updated 13 сентября, 16:13

В Екатеринбурге пропал пятилетний ребенок

Пятилетний мальчик с самокатом пропал в Екатеринбурге

13 сентября 2024, 16:11
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге пропал пятилетний ребенок

Правоохранители и волонтеры Екатеринбурга ищут пятилетнего Матвея Мельникова, который бесследно исчез в пятницу, 13 сентября.

Ребенок потерялся в микрорайоне Компрессорный, говорится в ориентировке поискового отряда «Прорыв».

Фото: поисковый отряд «Прорыв».

В момент пропажи он находился около дома №56 на улице Латвийской. При себе у мальчика был белый самокат. Он был одет в темно-синюю одежду (джинсы и кофту) и такого же цвета кроссовки. На голове — серая кепка с коричневым козырьком.

Мальчика ищут сотрудники отдела полиции №6 совместно с волонтерами.

Ранее в селе Горбуновское Талицкого района искали пропавшего 10-летнего мальчика.

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