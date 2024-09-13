Пятилетний мальчик с самокатом пропал в Екатеринбурге

Posted 13 сентября, 16:11
Published 13 сентября, 16:11
Modified 13 сентября, 16:13
Updated 13 сентября, 16:13
Ребенок потерялся в микрорайоне Компрессорный, говорится в ориентировке поискового отряда «Прорыв».
В момент пропажи он находился около дома №56 на улице Латвийской. При себе у мальчика был белый самокат. Он был одет в темно-синюю одежду (джинсы и кофту) и такого же цвета кроссовки. На голове — серая кепка с коричневым козырьком.
Мальчика ищут сотрудники отдела полиции №6 совместно с волонтерами.
Ранее в селе Горбуновское Талицкого района искали пропавшего 10-летнего мальчика.