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Posted 13 сентября, 03:19

Published 13 сентября, 03:19

Modified 13 сентября, 03:21

Updated 13 сентября, 03:21

Школьник в зеленой футболке пропал в Екатеринбурге

Школьник в зеленой футболке пропал в Екатеринбурге

13 сентября 2024, 03:19
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге бесследно исчез 12-летний подросток. Он не объявлялся с 12 сентября 2024 года.

Обстоятельства исчезновения ребенка неизвестны. Цвет глаз мальчика голубой. В день ЧП на нем были надеты футболка зеленого цвета, спортивная обувь и шорты, рассказали в областном отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв».

Исчезнувшего в неизвестном направлении екатеринбуржца разыскивают волонтеры и правоохранители.

Напомним, 9 сентября 2024 года в Артемовском пропала 14-летняя девочка, занимающаяся игрой в футбол. Она могла уехать в другой город.

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