Школьник в зеленой футболке пропал в Екатеринбурге

Posted 13 сентября, 03:19
Published 13 сентября, 03:19
Modified 13 сентября, 03:21
Updated 13 сентября, 03:21
Обстоятельства исчезновения ребенка неизвестны. Цвет глаз мальчика голубой. В день ЧП на нем были надеты футболка зеленого цвета, спортивная обувь и шорты, рассказали в областном отряде «Прорыв».
Исчезнувшего в неизвестном направлении екатеринбуржца разыскивают волонтеры и правоохранители.
Напомним, 9 сентября 2024 года в Артемовском пропала 14-летняя девочка, занимающаяся игрой в футбол. Она могла уехать в другой город.