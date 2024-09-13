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Posted 13 сентября, 03:26

Published 13 сентября, 03:26

Modified 13 сентября, 03:28

Updated 13 сентября, 03:28

Стали известны подробности ДТП с мотоциклом в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности ДТП с мотоциклом в Нижнем Тагиле

13 сентября 2024, 03:26
Фото: tagilcity.ru
Стали известны обстоятельства аварии, в которую попали мотоцикл и автомобиль на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.

Водитель Toyota ехал в сторону Черемшанской улицы и, поворачивания налево, не уступил дорогу мотоциклу, который ехал навстречу, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате столкновения оба транспорта оказались повреждены. Мотоциклисту диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника. Пострадавший от госпитализации отказался.

Напомним, авария произошла 12 сентября 2024 года. К месту ЧП приехали сотрудники экстренных служб.

ДТП с участием трамвая произошло в центре Нижнего Тагила утром 11 сентября
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