Стали известны подробности ДТП с мотоциклом в Нижнем Тагиле

Posted 13 сентября, 03:26
Published 13 сентября, 03:26
Modified 13 сентября, 03:28
Updated 13 сентября, 03:28
Водитель Toyota ехал в сторону Черемшанской улицы и, поворачивания налево, не уступил дорогу мотоциклу, который ехал навстречу, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В результате столкновения оба транспорта оказались повреждены. Мотоциклисту диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника. Пострадавший от госпитализации отказался.
Напомним, авария произошла 12 сентября 2024 года. К месту ЧП приехали сотрудники экстренных служб.